Fiaccolata per i caduti della Rsi a Lecco, contromanifestanti provano a entrare in Comune: scontri con la polizia

Scontri davanti al municipio di Lecco, ieri in serata durante la fiaccolata per i caduti della Rsi del 28 aprile. Un gruppo di contromanifestanti si è staccato dal presidio pacifico organizzato dall’Anpi e ha cercato di raggiungere la fiaccolata del gruppo autodefinitosi I camerati. Respinto dalla polizia si è recato davanti al Municipio scontrandosi con le forze dell’ordine. Il drappello ha cercato di entrare mentre era in corso il consiglio comunale, suscitando l’immediata reazione delle forze dell’ordine presenti in tenuta anti sommossa. In largo Montenero aveva preso il via il presidio convocato dall’Anpi, presente fra gli altri il sindaco Mauro Gattinoni, in risposta alla commemorazione dell’estrema destra ai caduti Rsi di fronte alla targa vicino allo stadio Rigamonti-Ceppi.