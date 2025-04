Lewandowski si infortuna a 10 giorni dall’Inter: il Barcellona rischia di non averlo nella semifinale di Champions

Il tormentone è ripartito: dopo il Bayern, ora tocca al Barcellona. Cosa? Vedere i proprio big che si infortunano prima di affrontare l’Inter in Champions. Se i tedeschi erano letteralemtne decimati in vista dei quarti di finale (poi persi) contro gli uomini di Inzaghi, ora sono i catalani che rischiano di perdere pezzi importanti del loro potenziale. Nella fattispecie, servirà quasi un miracolo agli spagnoli per poter contare su Robert Lewandowski per i match contro i campioni d’Italia in carica: secondo gli accertamenti effettuati nella giornata di oggi, il bomber polacco ha riportato una lesione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra. A darne notizia è stato lo stesso club blaugrana. Il ritorno agli allenamenti di Lewandowski dipenderà dall’evoluzione dell’infortunio e considerando che l’andata della doppia sfida contro l’Inter è in programma tra dieci giorni, la presenza dell’attaccante è a fortissimo rischio. Se così fosse, il Barcellona perderebbe il suo uomo gol più importante: non a caso il polacco è capocannoniere della Liga spagnola con 25 reti, nonché terzo miglior realizzatore della Champions League con 11 gol, uno in meno del suo compagno di squadra Raphinha e due in meno di Guirassy, centravanti del Borussia Dortmund. L’infortunio di Lewandowski è arrivato durante il match di sabato 19 aprile contro il Celta a Montjuic (poi vinto): al 76° minuto, Lewandowski si è messo una mano sulla parte posteriore della coscia sinistra e ha guardato verso la panchina per chiedere una sostituzione.