Luigi Maifredi è sicuro: “Guardiola andrà alla Juventus, non mi sbaglio”

È cominciata l’avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juventus: “Un bravo tecnico, ma penso sarà soltanto un traghettatore, sono certo che la Juve ha in mente un colpo grosso”. Per l’ex allenatore bianconero Luigi Maifredi dunque, si tratta solo di una situazione provvisoria. Intervistato da Libero, l’ex tecnico della Juventus ha predetto chi sarà il successore del croato: “Penso di non sbagliare a dire Guardiola: ha un contratto col City ma vuole venire ad allenare in Italia, gli manca solo di vincere lo Scudetto in Serie A. Penso consideri i bianconeri l’eccellenza del nostro calcio e finirà a Torino. Sarebbe come Hamilton in Ferrari“.

Non resta che attendere il mercato estivo per constatare se Maifredi ci ha visto lungo. Per ora, quel che è certo è che l’esperienza di Thiago Motta alla Juventus ha ricordato a molti quella dello stesso Maifredi che però ha voluto fare una precisazione: “Nel 1990 fui chiamato per cambiare il concetto di un club e di una squadra, lui per migliorare il gioco. Incappai in ostacoli impossibili da superare, la squadra si compattò attorno a Zoff quando seppe del mio imminente arrivo. Trovai un clima sfavorevole, dopo una trasferta contro la Samp fui io ad andarmene”.

E comunque, l’ex allenatore bianconero non ci è andato leggero con Motta: “Come il sottoscritto è arrivato a Torino credendo di essere Dio in terra e ha sbattuto la faccia, anche contro lo spogliatoio. Il suo errore è stato pensare che alla Juve potesse allenare come a Bologna: in rossoblù i giocatori davano tutto perché speravano di andare in una big, in bianconero sono già al top e come tali li devi trattare”. Ma Maifredi ha spezzato una lancia anche a favore dell’italo-brasiliano: “La società non lo ha aiutato, soprattutto Giuntoli che già non aveva aiutato Allegri l’anno scorso. Ha dimostrato di non essere il Direttore Tecnico giusto per risollevare le sorti di una situazione che col passare del tempo è peggiorata”.