Nessuna lettera sui social. Come da suo stile, Thiago Motta ha deciso di salutare la Juventus con un semplice e freddo messaggio affidato a un comunicato, diffuso dall’Ansa e dallo stesso club bianconero sul proprio sito web. Certo, l’esonero e la chiamata al suo posto di Igor Tudor sono ancora freschi, ma Thiago Motta probabilmente già da alcuni giorni sapeva che il suo destino era segnato. Specialmente dopo il duro confronto avuto con Giuntoli e Scanavino.

“Ho vissuto momenti intensi, affrontati sempre con massima determinazione e volontà di migliorare ogni giorno. Ringrazio la proprietà per avermi dato la possibilità di fare parte di questo grande club, la dirigenza e tutte le persone del club che mi hanno sostenuto nel lavoro quotidiano, i giocatori per il lavoro e l’impegno profusi fin dal primo giorno insieme”, le parole scelte da Thiago Motta per dire addio al mondo bianconero. Poi un’altra frase di rito: “Auguro ai tifosi e alla Juventus il meglio per il futuro”.

Il tecnico italo-brasiliano rivendica di aver dato il massimo, eppure i deludenti risultati ottenuti sul campo e il difficile rapporto con lo spogliatoio hanno portato la dirigenza bianconera a esonerarlo. A prendere il suo posto è stato Igor Tudor che quest’oggi dirigerà il primo allenamento. Il croato ha firmato un contratto fino a giugno con opzione di prolungamento (a favore della Juventus) in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Oltre al croato, era stato sondato anche l’ex CT della Nazionale Roberto Mancini che però chiedeva maggiori garanzie sul suo futuro tramite l’inserimento di una clausola di rinnovo automatico in caso di raggiungimento del quarto posto. Per questo alla fine ha prevalso la candidatura di Tudor, che però potrebbe essere solo di passaggio. L’era Thiago Motta è finita, la nuova deve ancora trovare un volto.