Thiago Motta, l’emblematico silenzio dei giocatori Juve: solo uno lo saluta. Le reazioni di Danilo, Fagioli e Chiesa

Un silenzio che fa rumore. Emblematico di quello che pensa lo spogliatoio. L‘esonero di Thiago Motta da allenatore della Juventus non ha suscitato alcun tipo di reazione da parte di quelli che sono stati i suoi calciatori fino a ieri. Solo il giovane Samuel Mbangula ha dedicato una storia sul proprio profilo Instagram a quello che è stato il tecnico che l’ha fatto esordire in Serie A: “Grazie di tutto mister. Non ti ringrazierò mai abbastanza per avermi dato fiducia fin dal primo giorno e per avermi permesso di realizzare una parte del mio sogno, la più importante in ogni caso. Hai sempre voluto il meglio da quando sei arrivato qui e ce l’hai dimostrato. Ti auguro il meglio per il futuro”. Per il resto, tutti muti sui social. Dal capitano Manuel Locatelli al pupillo Teun Koopmeiners, nessuno ha scritto mezza riga per salutare Thiago Motta.

Un segno evidente di come il difficile rapporto con lo spogliatoio sia stato una delle cause principali che ha portato all’esonero e alla scelta di chiamare Igor Tudor. Ma in tutto questo c’è anche chi è rimasto soddisfatto nel leggere dell’addio dell’ex Bologna. Uno dei primi like al post della Juventus che ufficializzava la notizia è stato quello dell’ex capitano Danilo. Il suo agente ha persino scritto sui social: “Primo sbaglio Motta, il prossimo Tudor. Non hanno imparato niente”. Ma da questo commento va detto che il brasiliano ha preso le distanze: “Non mi permetterei mai di dare consigli alla dirigenza su cosa fare”.

Anche Nicolò Fagioli ha reagito alla notizia, postando su Instagram una foto che lo raffigura con la maglia della Fiorentina mentre saluta qualcuno con la mano. Il riferimento al suo ex allenatore è lampante. Un altro like è poi arrivato da Federico Chiesa, ora in forza al Liverpool dopo che la scorsa estate lo stesso Motta aveva dichiarato: “Lui è sul mercato. Siamo stati chiari con tutti i ragazzi. La società sta cercando soluzioni, devono trovarle anche loro nel più breve tempo possibile per il bene di tutti. L’esclusione è frutto di decisioni che sono state già prese“. Insomma, per gli attuali giocatori della Juventus (e non solo) la bilancia tra il dispiacere per l’addio del tecnico e la soddisfazione pende decisamente più verso la seconda.