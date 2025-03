Canta le lodi della famiglia e dell’azienda, snocciola i dati storici sugli investimenti, la ricchezza prodotta. Si trasforma in Re Sole: “Senza di noi l’auto italiana sarebbe scomparsa, come l’informatica dopo Olivetti e la chimica dopo Montedison”, dice col cipiglio del padrone del settore. Ma dimentica gli aiuti pubblici a sostegno, i posti di lavoro persi nell’ultimo decennio e, soprattutto, quando deve fornire numeri sul futuro di Stellantis tutto si fa nebuloso. All’orizzonte però sono già pronti i colpevoli se gli obiettivi non dovessero essere raggiunti: le regole europee sul green, il mercato che cambia, i dazi di Donald Trump.

John Elkann si è fatto attendere a lungo dal Parlamento ma chi si aspettava una schiarita sui programmi per le fabbriche italiane è rimasto deluso dalla sua audizione di fronte a deputati e senatori. La strategia per gli impianti è uno stantio ricicciare quanto già detto a dicembre al tavolo ministeriale. Non una data precisa e inequivocabile sui nuovi modelli, il “milione di auto” promesso per anni scomparso del tutto, idem la gigafactory di Termoli. E il campanello d’allarme: “I livelli produttivi del 2026 dipenderanno da mercato e dazi”.

Insomma, non c’è alcuna certezza nemmeno al termine dell’anno in corso che, come ribadito dal presidente del gruppo automobilistico, sarà complicato. Un’audizione che, secondo il leader della Fiom, Michele De Palma, “conferma le nostre preoccupazioni” e non presenta alcuna novità: “Se davvero vuole rilanciare il suo gruppo nel nostro Paese, smetta di delegare e si assuma in prima persona la responsabilità di amministratore delegato”. Sintesi simile a quella della Uilm: “Nulla di nuovo, solo annunci e tempi troppo lunghi”, il commento di Rocco Palombella.

Di fronte ai parlamentari, c’è stato invece molto spazio per il passato. Con tanto di incenso spanso per Fiat, Psa e Stellantis. A un certo punto il numero uno del gruppo automobilistico sfodera uno studio “indipendente” commissionato alla Luiss che restituisce, dice Elkann, come alla fine l’azienda abbia più dato che ricevuto dall’Italia. “L’auto italiana ha unito il Paese riducendo i divari e creando opportunità”, ha sostenuto. Perfino la cassa integrazione di cui Stellantis ha ampiamente goduto, soprattutto nell’ultimo anno, è a saldo negativo per l’azienda: “Ci sono 600 milioni di differenza tra quanto versato e quanto ricevuto dai lavoratori”. Nemmeno una parola sul salario perso dalle migliaia di operai che hanno lavorato molto meno nel 2024 e che continuano a farlo in queste settimane.

Del resto, la produzione è crollata anche a gennaio e difficilmente andrà meglio nei prossimi mesi. “Il 2025 sarà un anno difficile, è iniziato con una contrazione del 7% – sottolinea – Nel 2026 prevediamo un aumento con dieci aggiornamenti di prodotto”. Ma subito specifica che i livelli produttivi “dipenderanno da mercato e dazi”. Quindi la richiesta di abbassare i costi dell’energia altrimenti – sembra di capire – la fabbrica di batterie di Termoli del consorzio Acc – di cui Stellantis è partner – non vedrà mai la luce. Sempre sull’elettrico, Elkann denuncia la “crescente pressione” sui costruttori a causa della “mancanza di pianificazione” di fronte alle normative europee.

Quindi sbugiarda l’ex ad Carlos Tavares: “Stellantis crede che elettrificazione è uno strumento efficace, ma allo stesso tempo per centrare gli obiettivi climatici è necessario utilizzare tutte le motorizzazioni esistenti. Cina e Usa stanno definendo una politica per raggiungere i loro interessi nazionali. Auspichiamo che accada anche in Europa, abbiamo bisogno di un quadro chiaro”, dice Elkann dopo anni in cui il manager portoghese ha difeso – in contrasto con l’associazione dei costruttori – le regole di Bruxelles dicendo che l’azienda era pronta.

La sintesi migliore la fornisce Carlo Calenda: “Lei ha mai sbagliato qualcosa? Il ministro Urso è rimasto l’unico a credere a quello che dice”. Fioccano le domande da parte del leader di Azione: “Ci dica i numeri della produzione futura e della cassa integrazione. Il piano di dicembre può essere messo in discussione dal nuovo amministratore delegato? Perché se sì stiamo giocando a racchettoni”. Richieste di chiarimenti arrivano dalla segretaria del Pd Elly Schlein e dalla vicepresidente del M5s Chiara Appendino sull’eventuale riconversione nel settore difesa caldeggiata dal governo negli scorsi giorni. “Mantenete gli impegni”, sottolinea anche la numero uno dei dem. Mentre l’ex sindaca di Torino attacca: “Producete più cassa integrati che auto, non vi crediamo”. Il leader di Avs Angelo Bonelli chiede lumi sulle auto mass market, fondamentali per garantire livelli produttivi e occupazione. Elkann dedica alle repliche un quarto d’ora, risponde a molti quesiti ma non alle domande arrivate da Azione, dem, Cinque Stelle e sinistra. Il Re Sole sorride, svicola e se ne va.