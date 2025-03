Due detenuti si sono suicidati in sole 48 ore nel carcere veronese di Montorio, tristemente noto perché altre quattro persone si sono tolte la vita nel 2024, al punto da indurre gli avvocati a proclamare uno sciopero di protesta contro lo stato di sovraffollamento. Il primo è stato Alex, di 69 anni, che si è impiccato in cella. Accusato di traffico internazionale di stupefacenti, si è sempre dichiarato innocente e avrebbe finito di scontare la pena nel 2031. Don Carlo Vinco, il garante dei detenuti, ha commentato: “Era una persona molto tranquilla, molto delicato, educatissimo con tutti, nessuno avrebbe pensato al suicidio. Gli stessi agenti della polizia penitenziaria sono molto rammaricati. Moglie e figli vivono negli Stati Uniti, ma Alex poteva tenersi in contatto con videochiamate e riceveva le visite di un nipote”.

Il secondo suicidio è avvenuto poche ore dopo che un cittadino italiano, 58 anni, di Bussolengo era stato incarcerato per gravi minacce alla ex compagna e alla figlia. Il procuratore della Repubblica Raffaele Tito ha diffuso una nota in cui ricostruisce il fatto e la situazione giudiziaria. “L’uomo era da solo in una cella con due soli letti, in quanto il compagno di stanza era da poco uscito dalla stanza per lavorare in istituto. Non paiono esserci dubbi sulla dinamica dei fatti, purtroppo di agevole ma anche tragica constatazione, né allo stato sono emerse negligenze da parte dell’Istituto di pena”.

Era finito al Montorio nel pomeriggio precedente a seguito di una misura cautelare emessa il 15 marzo dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura. Le accuse? “Danneggiamento, stalking e violazione al divieto di avvicinamento, fatti commessi il 24 febbraio, il 2 ed il 3 marzo scorsi, a seguito dell’ennesima querela sporta dalla figlia e dalla ex compagna. Era stato denunziato da loro fin dal 2021 per stalking e condannato il 18 febbraio in primo grado a 2 anni e 3 mesi di reclusione”. Nel 2023 e nel 2024, a seguito di quei fatti, aveva trascorso alcuni periodi agli arresti domiciliari e in carcere: “Questa seconda misura si era resa necessaria in quanto la prima non aveva sortito effetto a causa delle continue violazioni”.

L’uomo – la cui storia riguarda quella di un uomo di Vieste che nelle scorse ore si è tolto la vita nel carcere di Foggia, come denunciato dal Sappe – era anche accusato di episodi di evasione dai domiciliari tra febbraio e maggio 2024. Per questo era finito in carcere il 31 maggio dell’anno scorso, tornando libero il 22 ottobre, ma con divieto di avvicinamento alle persone offese, la ex compagna e i due figli. “Da gennaio – conclude il procuratore Tito – aveva ripreso a farsi vedere dalle donne, con condotte valutabili come ulteriori condotte di stalking, nonché di violazione di domicilio e danneggiamenti che le avevano intimorite, facendo temere per la loro incolumità”. La consigliera regionale del Pd, Anna Maria Bigon, denuncia una situazione disastrosa al Campone: “Con 600 detenuti c’è la presenza di un solo psicologo per 25 ore alla settimana, e solo 4 medici di guardia, per un totale di 24 ore settimanali. Gli infermieri sono 9 per 36 ore alla settimana, mentre un medico infettivologo è presente solo 3 ore alla settimana”.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).