A seguito dei bombardamenti di questa notte nella Striscia di Gaza EMERGENCY ha sospeso temporaneamente gli spostamenti del suo staff in attesa di capire come garantire la sicurezza del personale, nazionale e internazionale. Sono perciò sospese al momento le attività della clinica di assistenza primaria aperta a gennaio nell’area di al-Qarara (Khan Younis).

“Abbiamo sentito rumori di esplosioni tutta la notte, dopo l’annuncio della tregua gli scorsi mesi si torna ad avere paura – racconta Giorgio Monti, coordinatore medico di Emergency a Gaza –. In attesa di capire come poter garantire la sicurezza del nostro staff, al momento abbiamo sospeso i nostri movimenti nella Striscia; la nostra clinica di assistenza primaria oggi resta chiusa, non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie né per lo staff, sia nazionale che internazionale, né per i pazienti. Se prima della tregua esisteva la procedura di deconfliction, per cui operando nella cosiddetta ‘area umanitaria’ e comunicando alle forze armate i propri spostamenti si aveva la garanzia di potersi muovere in sicurezza, con la tregua queste misure sono decadute, e non è chiaro in questo nuovo scenario se e in che modo verranno ristabilite”.

Emergency è a Gaza da agosto 2024, lavora nella sua clinica nella località di al-Qarara, sempre nel governatorato di Khan Younis dove offre primo soccorso, assistenza medico-chirurgica di base per adulti e bambini, attività ambulatoriali di salute riproduttiva e follow up infermieristico post-operatorio, stabilizzazione di emergenze medico-chirurgiche e trasferimento presso strutture ospedaliere.

“Da quando siamo arrivati nella Striscia di Gaza, nell’agosto 2024, abbiamo assistito oltre novemila pazienti e abbiamo potuto constatare l’aggravarsi della situazione umanitaria giorno dopo giorno, anche dopo l’annuncio della tregua. Nelle ultime settimane anche con la notizia del taglio della corrente elettrica che ha colpito soprattutto i desalinizzatori per l’acqua rendendo difficile anche l’approvvigionamento di questo bene essenziale – conclude Monti –. Tante persone sono tornate a casa loro, ma l’hanno trovata distrutta e sono ritornate qui nei campi. Speriamo di poter ripartire presto con l’attività per poter continuare ad assistere la popolazione”.