Il passaggio di consegne è avvenuto, la bandiera della Union Jack rialzata sul circuito dopo essere rimasta ammainata per anni, il tennis britannico ha ritrovato un protagonista capace di vincere i grandi appuntamenti. Jack Draper afferra il testimone lasciato da Andy Murray e trionfa nel Masters 1000 di Indian Wells. Lo fa in maniera strameritata, al termine di un torneo incredibile e di una finale senza storia contro Holger Rune, dominato con il punteggio di 6-2 6-2. Per lui si tratta del terzo titolo della carriera dopo il 250 di Stoccarda e il 500 di Vienna della passata stagione; quello che serviva per entrare per la prima volta in top 10 e issarsi fino alla posizione numero 7, davanti a Daniil Medvedev e vicinissimo a Casper Ruud e Novak Djokovic.

Joao Fonseca, Jenson Brooksby, Taylor Fritz, Ben Shelton, Carlos Alcaraz e, alla fine, Rune. Quello di Draper è stato un cammino sorprendente, difficile e autorevole, in cui l’impresa è stata senza dubbio quella messa in piedi in semifinale, con la vittoria su Alcaraz in tre set. Personalità, tenuta mentale e voglia di arrivare. Doti che anche Rune non ha potuto arginare in un atto finale concluso in poco più di un’ora. Dopo la semifinale allo US Open e l’ingresso in top 10, a Draper mancava questo passaggio: vincere un titolo importante. Adesso è entrato nei radar del grande tennis. E Rune? Il danese ha giocato un grande torneo, confermando i segnali positivi arrivati all’Australian Open, però manca ancora il ritorno tra i primi dieci, così come un trionfo che non si vede da quasi due anni.

È stato un viaggio lungo quello di Draper, cominciato nel sobborgo londinese di Sutton il 22 dicembre 2001 e che ha avuto la prima svolta a 6 anni, quando inizia a giocare a tennis sotto la tutela della madre Nicky, ex campionessa britannica juniores e in seguito allenatrice di tennis. Ha 14 anni quando esordisce nell’ITF Junior Circuit e ne ha 17, nel 2018, quando perde la finale al torneo di Wimbledon juniores contro Tseng Chun-hsin per 1–6, 7–6, 4–6. Nel mentre però fa la sua prima apparizione tra i professionisti. È il 18 settembre 2017 e Draper disputa a 15 anni il suo primo incontro al torneo Great Britain Futures F5 di Nottingham, superando le qualificazioni e venendo eliminato al primo turno del tabellone principale. Passa un anno e arriva anche il suo primo titolo nel circuito ITF, sul cemento del Great Britain F4 a Nottingham, battendo in finale il connazionale Andrew Watson con il punteggio di 3–6, 7–6, 6–0.

Deve attendere invece due anni per le prime vittorie nel circuito maggiore. Queste arrivano al Queen’s contro Jannik Sinner e Aleksandr Bublik, prima di entrare per la prima volta a Wimbledon grazie a una wild card. Al primo turno trova Djokovic e si toglie la soddisfazione di vincere il primo set per poi cedere in quattro. Per Draper è però una grandissima iniezione di fiducia, che si riflette sul 2022. Durante la stagione trionfa in ben quattro Challenger, centra per la prima volta i quarti di un Masters 1000 a Montreal eliminando Stefanos Tsitsipas (al tempo numero 5 del mondo) ed entrando in top 50 dopo lo US Open. Una scalata in classifica che a fine anno lo porta fino al numero 41 del mondo.

Dopo una stagione di transizione, il 2023, in cui arriva solo la prima finale Atp a Sofia, Draper trova nel 2024 l’anno di svolta. Inizia la stagione con la finale ad Adelaide, a giugno alza il primo titolo in carriera a Stoccarda contro Matteo Berrettini (3–6, 7–6, 6–4), al Queen’s si toglie la soddisfazione di eliminare il numero 2 del mondo Alcaraz, mentre allo US Open arriva addirittura la prima semifinale Slam, perdendo da Sinner. Dopo Flushing Meadows è numero 20 del mondo. Finito? Non ancora, perché Draper trova il tempo anche di trionfare a Vienna e piazzarsi in 15esima posizione nel ranking. Un’ascesa continua che ora ha trovato un nuovo capitolo in California, con il titolo più importante della carriera e l’investitura definitiva di un intero Paese.