Marquez contro Marquez, ancora una volta. La seconda tappa del motomondiale restituisce il duello in famiglia già andato in scena nelle tre gare precedenti. Marc paga qualche sbavatura iniziale e per un po’ sembra destinato a cedere, ma a 5 giri dalla fine dopo due tentativi andati male, riesce a passare il fratello e condurlo alla bandiera a scacchi nella cavalcata solitaria della famiglia. Dietro di loro, nel monomarca Ducati, è un rivitalizzato Franco Morbidelli a conquistare il terzo gradino del podio davanti a Pecco Bagnaia, quarto al traguardo e in evidente sofferenza per metà gara anche contro la ritrovatissima Honda Lcr di Johann Zarco, ottimo sesto al traguardo dopo il duello con Di Giannantonio che lo passa proprio all’ultimo giro. Settimo Brad Binder con la Ktm, ma a sorprendere è ancora una volta Ai Ogura: l’esordiente giapponese della Aprilia Trackhouse è ottavo (da 15° alla partenza) e salva la giornata della casa di Noale che, orfana del campione del mondo in carica Jorge Martin (il 27 marzo si deciderà la possibilità di concedergli dei test prima del rientro), perde anche il tester/sostituto Lorenzi Savadori (assente al via dopo la sublussazione alla spalla nelle prove) e pure Bezzecchi che, sbagliata la partenza dalla nona casella, centra Quartararo alla prima curva e rovina a terra. Chiudono la top ten la Ktm di Pedro Acosta e la Honda ufficiale di Joan Mir.

Marc Marquez guida il campionato a punteggio pieno dopo le prime due gare. Solo secondi posti e secondo posto in classifica per il fratello Alex.