I medici ritengono che la situazione di Papa Francesco sia “stabile” e che quindi non ci siano novità da segnalare rispetto al quadro clinico. Per questo venerdì sera non è stato diramato il bollettino medico sulla salute del Pontefice. È quanto riferisce la Sala stampa del Vaticano sottolineando che sabato il bollettino tornerà, “ma con tutta probabilità si diraderanno”. Secondo quanto fanno sapere fonti vaticane se le condizioni di salute del Papa sono stabili, il recupero però, “considerata anche l’età, è lento“.

Per il Papa si registra una situazione di stabilità ma “serve tempo per consolidare i lievi miglioramenti”, sottolinea la Sala stampaprecisando che le dimissioni dal Gemelli “non sono imminenti ” e che saranno i medici a decidere quando tenere il punto stampa. Bergoglio, dopo oltre un mese di ricovero al Gemelli, “ha bisogno di tempo per recuperare”, sottolineano le stesse fonti, ricordando che fa tutti i giorni “fisioterapia sia motoria che respiratoria”. Anche senza bollettino la Sala stampa della Santa Sede comunque continuerà gli aggiornamenti serali. Se ci fosse motivo, il bollettino medico tornerebbe.