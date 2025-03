Un errore che è costato carissimo alla Roma, arrivato dal giocatore con più esperienza della rosa: Mats Hummels. Nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao giocata ieri sera al San Mames, il tedesco ha commesso una gravissima ingenuità: all’11esimo minuto, il difensore ha effettuato un passaggio orizzontale a centrocampo che è finito sui piedi di Sannadi il quale si è immediatamente involato verso la porta giallorossa, considerando che gli uomini di Ranieri si erano spinti in avanti per cercare di organizzare un’azione d’attacco. A quel punto, Hummels è entrato in scivolata sull’avversario per fermare l’azione e l’arbitro lo ha espulso. Quel cartellino rosso ha compromesso la gara per la Roma che è stata infatti sconfitta 3-1, venendo eliminata dal torneo, nonostante avesse vinto 2-1 all’andata.

“Mi dispiace. Voglio scusarmi con i nostri tifosi e con i miei compagni di squadra. Oggi ho deluso tutti con un errore semplicemente stupido e orrendo. Queste sono le partite in cui la mia squadra deve poter contare su di me, invece ho sbagliato e ho fatto perdere a tutto il club il sogno di vincere l’Europa League. Non so che altro aggiungere, sono deluso da me stesso, come tutti voi”. Con queste parole pubblicate sui propri account social il difensore tedesco della Roma ha chiesto scusa per l’ingenuità commessa. In molti poi hanno espresso delle perplessità sul colore del cartellino sventolato in faccia a Hummels, ma per Claudio Ranieri non ci sono dubbi: “Per me era un’espulsione chiara e netta. Ha perso tempo, doveva girare la palla sulla sinistra non lo ha fatto, succede. Rimane un grande campione, poi le cose si sono concatenate. Peccato perché eravamo convinti di poter fare una bella partita, ma gli episodi vanno da una parte e dall’altra. Non ho niente da recriminare alla squadra”.