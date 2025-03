All’ultimo respiro. Roma e Lazio vincono l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro rispettivamente Athletic Bilbao e Viktoria Plzen entrambe nell’ultimo minuto di recupero grazie ai gol di Shomurodov e Isaksen. Il primo passo verso i quarti di finale è stato fatto, ora alle due italiane non resta che completare l’opera tra una settimana quando i giallorossi saranno attesi al San Mamés e i biancocelesti scenderanno invece in campo all’Olimpico.

La Roma supera in rimonta 2-1 l’Athletic Bilbao. Nel primo tempo la traversa colpita da Dybala fa tremare i baschi, ma nella ripresa gli ospiti si portano in vantaggio grazie alla rete di Iñaki Williams arrivata al 50esimo minuto alla quale ha risposto Angelino pareggiando i conti al 56esimo. Infine il gol di Shomurodov al 94esimo ha regalato la vittoria agli uomini di Claudio Ranieri. In Repubblica Ceca, la Lazio batte il Viktoria 1-2. Rete di testa firmata da Romagnoli al 18esimo su sponda perfetta di Noslin, e pareggio di Durosinmi al 53esimo. I biancocelesti restano però in 10 dal 77esimo per l’espulsione di Rovella e poi addirittura in 9 per il cartellino rosso mostrato a Gigot, ma nonostante l’inferiorità numerica trovano nel finale il gol della vittoria con Isaksen al 98esimo. Due partite molto combattute, ma dalle quale entrambe le formazioni italiane sono uscite vincitrici.

Non può invece gioire la Fiorentina che perde 3-2 ad Atene contro il Panathinaikos la gara d’andata degli ottavi di finale di Conference League. Primo tempo pirotecnico con 4 gol in 25 minuti. Greci subito in vantaggio con un tiro dal limite di Swiderski, poi al 19esimo arriva il raddoppio di Maksimovic dopo un errore di Terracciano. Reazione immediata dei viola che trovano il 2-1 di testa con Beltran al 20esimo e poi pareggiano i conti al 23esimo con un tiro di Fagioli deviato da un avversario. Prima dell’intervallo, gol annullato a Moreno per fuorigioco. Nella ripresa nuovo vantaggio dei padroni di casa con un rasoterra di Tete, che sigla il gol del definitivo 3-2. Tra una settimana al Franchi di Firenze è in programma la partita di ritorno in cui i viola sono chiamati a rimontare il risultato se vogliono staccare il pass qualificazione per i quarti di finale.