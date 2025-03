La risoluzione approvata dall’assemblea generale del FC Bundestag, la squadra di calcio del Parlamento tedesco (sì, esiste), secondo cui l’appartenenza al club e l’affiliazione partitica all’AfD (Alternative für Deutschland, partito di estrema destra) si escludono a vicenda e sono incompatibili, non è valida. Lo ha deciso il Tribunale regionale di Berlino II con la sentenza dello scorso 11 marzo, causa n. 85 O 64/24.

Quello che potrebbe non essere noto a tutti, è che il Parlamento tedesco ha una propria squadra di calcio, composta dai suoi membri attivi ed ex, che si chiama FC Bundestag. Così come accade in aula, i membri dei gruppi parlamentari democratici vogliono prendere le distanze dall’AfD e dai suoi deputati. Per esempio, nel marzo 2024, l’assemblea generale del FC Bundestag ha approvato una risoluzione di incompatibilità per quanto riguarda l’AfD: i suoi membri del parlamento non potevano al contempo giocare per l’FC Bundestag. “Non accettiamo discriminazioni, i nostri valori sono il cosmopolitismo, la tolleranza e l’impegno per la democrazia. Gli estremisti di destra vogliono il contrario”, aveva scritto su X Bruno Hönel, vicecapitano dell’Fc Bundestag e deputato dei Verdi. Ma 4 membri dell’AfD del Parlamento, che non sono ancora stati esclusi dalla squadra, hanno ora intentato una causa contro questa decisone. E il Tribunale regionale di Berlino II ha stabilito che questa incompatibilità era nulla per motivi formali.

La decisione che si era presa viola lo statuto dell’associazione, in base al quale qualsiasi membro attivo o ex membro del Parlamento tedesco può diventare parte del team. In altre parole, se si vuole escludere l’AfD dal giocare a calcio insieme, si dovrebbe prima cambiare gli statuti. A tal fine, non è sufficiente una delibera dell’assemblea generale. In tutto questo però, è bene sottolineare che il verdetto non è ancora definitivo: è ancora possibile ricorrere in Corte d’Appello. E nel frattempo il Parlamento tedesco è alle prese con la formazione del nuovo governo a guida Cdu: l’AfD verrà nuovamente relegata all’opposizione, ma le trattative per trovare un accordo con gli altri partiti non sono ancora concluse.