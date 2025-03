Il giorno dopo fa ancora più male. Ma nonostante nella serata di Bilbao la Roma sia stata eliminata dall’Europa League, c’è stato un simpatico siparietto al termine del match tra Claudio Ranieri e l’allenatore dell’Athletic Ernesto Valverde. Il tecnico giallorosso gli ha consegnato un misterioso biglietto a fine gara. La domanda è lecita, così come la curiosità: che cosa c’era scritto?

“Gli ho dato il mio biglietto da visita, siamo grandi amici e avevo perso il suo numero di telefono perché devo parlare con lui. Devo chiedergli dei consigli sui giocatori spagnoli. Solo quelli eh, allenatori invece no perché ne abbiamo già detti tanti”. Con queste parole rilasciate a Sky Sport, Claudio Ranieri ha svelato il mistero legato al ‘pizzino’ consegnato a Valverde. Purtroppo per lui e tutto l’ambiente giallorosso però, la Roma è uscita sconfitta 3-1 dal San Memes di Bilbao contro l’Athletic Club nella gara di ritorno degli ottavi finale. Alla rete del vantaggio basco di Nico Williams al 47esimo del primo tempo, sono seguite nella ripresa le reti di Berchiche al 68esimo e ancora di Nico Williams all’82esimo. Nel finale, al 91esimo, Paredes ha segnato il gol della bandiera per gli uomini di Ranieri su calcio di rigore. La partita dei giallorossi è stata però segnata da una grave ingenuità di quello che dovrebbe essere il giocatore più esperto della rosa, sia per l’età che per il numero di big match giocati in carriera: Mats Hummels. La sua espulsione all’11esimo minuto di gioco ha inevitabilmente compromesso la gara della Roma.