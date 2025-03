“Sto soffrendo, non è il mio momento migliore. Non sto recuperando con la velocità che vorrei. Non sarò ad Austin, vediamo se riuscirò a recuperare per il Qatar“. Con queste parole il campione del mondo in carica, Jorge Martin, ha annunciato il forfait anche per il terzo Gran Premio stagionale della MotoGp mentre era in collegamento per la conferenza stampa dei piloti in vista del Gp di Argentina, il secondo appuntamento del Mondiale.

Il pilota dell’Aprilia pochi giorni fa aveva postato sul proprio account Instagram alcune foto in cui mostrava gli evidenti effetti della caduta nei test di Sepang e della successiva caduta durante gli allenamenti dello scorso febbraio che l’hanno costretto ad operarsi a alla mano sinistra. “L’operazione è stata completata con successo, con l’impianto di due viti a livello della frattura del radio e una a livello dello scafoide sinistro per la stabilizzazione e per facilitare il processo di guarigione”, si leggeva nel comunicato dell’Aprilia. Data l’assenza del campione del mondo in carica, Marc Marquez rischia di avere davanti a sé la strada spianata a cominciare dal Gran Premio d’Argentina che andrà in scena nel weekend tra il 14 e il 16 marzo.