Il campione del mondo della Moto GP, Jorge Martin, dovrà armarsi di pazienza. A sette giorni dall‘operazione cui è stato sottoposto a piede, mano e avambraccio sinistri, il pilota ha postato una storia su Instagram in cui ho mostrato gli evidenti effetti della caduta e dell’operazione sulla sua mano: “Lavori in corso, grazie per il supporto, non vedo l’ora di tornare”, ha scritto il 27enne sul social network.

Per lo spagnolo, che dopo aver vinto il mondiale con la Ducati Pramac dal 2025 veste i colori Aprilia Racing, il nuovo anno e la nuova avventura sono cominciati nel peggiore dei modi: nella prima giornata di test a Sepang, il 5 febbraio, è incappato in un highside che l’ha escluso dal resto della fase precampionato, preziosa vista la necessità di adattarsi a una RS-GP per lui tutta nuova. Dopo il volo, dal quale era uscito con diverse fratture, lo spagnolo era rientrato in Europa per sottoporsi a un’operazione alla mano destra, sperando di recuperare in tempo per l’atto inaugurale della stagione in Thailandia. La nuova caduta datata 24 febbraio ha però compromesso i piani.

Il giorno dopo è stato sottoposto a intervento chirurgico al polso sinistro nella Clinica Dexeus di Barcellona. “L’operazione è stata completata con successo, con l’impianto di due viti a livello della frattura del radio e una a livello dello scafoide sinistro per la stabilizzazione e per facilitare il processo di guarigione”, si leggeva nel comunicato dell’Aprilia. Ma quando tornerà in pista Martin? Sicuramente non ci sarà per il Gp d’Argentina (14-16 marzo). Potrebbe dover aspettare la gara di Austin, in programma a fine marzo, ma la sua presenza resta in forte dubbio.