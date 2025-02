Inizio di stagione a dir poco complicato per Jorge Martin. Il pilota dell’Aprilia, campione del mondo in carica della MotoGp con la Ducati Pramac, che si stava riprendendo da un infortunio rimediato nel corso del primo giorno di test in Malesia, è caduto in allenamento – secondo quanto riporta il quotidiano ‘As’ – e si è procurato fratture in quattro punti: al radio distale sinistro, allo scafoide carpale sinistro, al piramidale sinistro e al calcagno sinistro (senza dislocazione). Confermate da Aprilia le indiscrezioni secondo cui Martin a questo punto”non correrà in Thailandia”, la gara che questo weekend aprirà la stagione del motomondiale. Ed è “molto improbabile”, scrivono ancora i giornali spagnoli, “che possa esserci in Australia tra tre settimane”, in occasione del secondo Gp dell’anno in programma il 15 e 16 marzo.

In serata la notizia è stata confermata dallo stesso team di Noale con un comunicato: “Il pilota Jorge Martin ha riportato, durante un allenamento, una frattura complessa del radio, di alcune ossa carpali e una frattura calcaneare omolaterale. Dopo un consulto chirurgico, si è deciso di procedere all’intervento che sarà eseguito domani presso la Clinica Dexeus a Barcellona, per la stabilizzazione delle fratture del radio e dello scafoide sinistro. Martin – si legge ancora – salterà il Gran Premio della Thailandia, i tempi di recupero saranno determinati dopo l’operazione chirurgica – fa sapere la scuderia di Noale – Al suo posto, in Thailandia, correrà Lorenzo Savadori“.