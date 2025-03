L’Atletico Madrid ha chiesto informazioni alla Uefa in merito al doppio tocco che ha portato all’annullamento del calcio di rigore segnato da Julián Alvarez. Il massimo organismo del calcio europeo prova a placare le polemiche dopo il derby di Madrid agli ottavi di Champions League, che ha visto il Real ottenere la qualificazione ai calci di rigore. La Uefa chiarisce che il doppio tocco c’è stato, come ravvisato dal Var: quindi giusto annullare il gol dell’argentino. “Sebbene minimo, il giocatore ha toccato la palla con il piede d’appoggio prima di calciarla, come mostrato nel video allegato. In base alla regola attuale (Regole del gioco, Regola 14.1), il Var ha dovuto chiamare l’arbitro segnalando che il gol doveva essere annullato“, scrive la Uefa in un comunicato in cui allega il video ufficiale in cui si nota il doppio tocco del giocatore dal dischetto.

Il secondo annuncio della Uefa però sa di beffa: “Avvieremo discussioni con la Fifa e l’Ifab per determinare se la regola debba essere rivista nei casi in cui un doppio tocco sia chiaramente involontario“. Una frase che sa di retromarcia. Il penalty di Alvarez rischia così di passare alla storia come l’unico calcio di rigore della Champions annullato dal Var per doppio tocco. Al termine del match, il tecnico dei Colchoneros Diego Simeone è andato su tutte le furie: “Non ho mai visto il Var richiamare un arbitro per in una situazione come quella di stasera – ha tuonato il Cholo in conferenza stampa – Dico tutti qui: alzate la mano se avete visto che Julian ha toccato la palla due volte nel rigore. Forza! Ah, nessuno alza la mano allora? Non ho altro da aggiungere”. Il video però pare smentirlo.