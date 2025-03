L’Atletico Madrid sperava di vivere una prima volta storica. A suo modo, ne è rimasto vittima. I Colchoneros infatti non sono riusciti a spezzare la maledizione dei derby europei: come è sempre successo, alla fine la spunta il Real Madrid. Non è un semplice modo di dire, ma un dato di fatto: i Blancos non sono mai stati eliminati dai rivali cittadini in Champions League. La musica non cambia: sarà la squadra di Carlo Ancelotti ad affrontare l’Arsenal ai quarti di finale. Grazie anche a un’altra prima volta storica: un rigore cancellato dal Var per doppio tocco. Un episodio fino a ieri inedito nella storia della Champions. E che ha provocato molte polemiche.

Non è bastato ai Colchoneros chiudere in vantaggio per 1-0 i 90 minuti regolamentari e i tempi supplementari grazie ad un gol di Conor Gallagher dopo soli 27 secondi. Ai calci di rigore finali, decisivi per gli uomini di Simeone gli errori di Julian Alvarez e Llorente. In particolare, il rigore dell’ex attaccante del Manchester City è stato annullato dal Var per un doppio tocco del calciatore, scivolato al momento del tiro dal dischetto. Di Antonio Rudiger poi il penalty decisivo per il Real Madrid, che ha piegato la mano di Oblak che era riuscito a indovinare l’angolo di tiro del tedesco senza però riuscire a respingere il pallone.

Nel post-partita il tecnico Diego Simeone è una furia proprio per il penalty annullato a Julian Alvarez: “Non ho mai visto il Var richiamare un arbitro per in una situazione come quella di stasera – ha tuonato il Cholo – Dico tutti qui: alzate la mano se avete visto che Julian ha toccato la palla due volte nel rigore. Forza! Nessuno alza la mano“. Gli ha replicato a distanza il portiere Thibaut Courtois: “Sono stanco di questo continuo piangere per situazioni del genere. Gli arbitri non vogliono avvantaggiare nessuna squadra, sia in Spagna che in Europa. Hanno fatto la loro scelta con chiarezza”. L’estremo difensore ha pure criticato Simeone: “Se sei in vantaggio per 1-0 sin dal primo minuto e non cerchi di segnare il secondo gol, è colpa della tua strategia”. In effetti, ancora una volta l’Atletico Madrid è stato beffato dai “cugini”, questa volta nella loro casa davanti ai loro tifosi.