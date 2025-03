La più grande sorpresa agli ottavi di Champions League è stata l’eliminazione del Liverpool, capolista in Premier e candidata alla vittoria finale dopo aver dominato la “fase campionato”. L’addio delle squadre di Arne Slot ha rivoluzionato le gerarchie di questa Champions, in cui oggi non sembra esserci una squadra che spicca nettamente rispetto alle altre. Il “supercomputer” di Opta ha provato però a stilare una classifica delle favorite tra le otto squadre rimaste in corsa ai quarti di finale, tra cui c’è anche l’Inter. Se in molti ad oggi prevedono una finale spagnola tra Barcellona e Real Madrid, il “supercomputer” non è del tutto d’accordo, perché dà molto credito al Paris Saint Germain, la squadra che ha appunto eliminato il Liverpool e ora sfiderà l’Aston Villa.

Come funziona il supercomputer

Il modello di Opta stima la probabilità di ogni risultato di ciascuna partita utilizzando le quote dei bookmakers e le Opta Power Rankings. Le classifiche si basano sulle prestazioni storiche e recenti delle squadre e la previsione finale per ogni squadra è il frutto di 10mila simulazioni.

La previsione sulla Champions League

Secondo il supercomputer Opta, il Barcellona è la squadra favorita per la vittoria della Champions League 2024-25 con il 20,4% e ha l’80% di possibilità di passare in semifinale battendo il Borussia Dortmund, che è considerata il fanalino di coda tra le 8 rimaste in lizza. Il Psg è la seconda favorita (19.3%) per la vittoria della Champions e ha a sua volta grandi possibilità di superare i quarti battendo l’Aston Villa. Poi arriva la sorpresa, perché il supercomputer piazza Arsenal (16.8) e Inter (16.4) davanti al Real Madrid (13.6%). Secondo le sue previsioni, i Gunners sono leggermente favoriti contro i Blancos (52,8 a 47,2) e anche i nerazzurri sono di pochissimo davanti al Bayern Monaco, che affronteranno ai quarti. I tedeschi sono forse a sorpresa al sesto posto con il 9,7% di probabilità di vincere la Champions nel proprio stadio. Appena davanti ad Aston Villa e Borussia Dortmund.

La classifica del supercomputer