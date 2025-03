Nel segno dei rigori: il ritorno degli ottavi di Champions è stato illuminato dai 240 minuti di Liverpool–Psg e Atletico Madrid-Real. Erano le gare più attese, con il discorso qualificazione ancora aperto: è servita la crudele lotteria dei tiri dal dischetto per portare avanti i francesi e la banda di Carlo Ancelotti. Annunciate le qualificazioni di Barcellona, Bayern, Inter, Arsenal, Aston Villa, più complicata quella del Borussia, finalista nel 2024. Il tabellone dei quarti: Bayern-Inter, Barcellona-Borussia D., Psg-Aston Villa, Arsenal-Real Madrid. Tradotto: due spagnole, due inglesi, due tedesche, un’italiana e una francese. Rappresentati tutti i cinque campionati top d’Europa.

9 DONNARUMMA

È il voto ricevuto dai giornali francesi e britannici dopo i due rigori parati all’Anfield sui tiri di Nunez e Jones. Ci adeguiamo, of course. Donnarumma flagello: in Inghilterra è considerato l’Attila dei tempi moderni.

8 BARCELLONA/PSG

Valutazione condivisa: hanno mostrato il gioco più spettacolare negli ottavi. Il filo conduttore: talento a vagoni, giovani fuoriclasse, idee, freschezza. Il Barcellona ha domato il Benfica senza problemi. Il Psg è andato a conquistare la qualificazione a Liverpool dopo lo 0-1 dell’andata.

8 LUIS ENRIQUE

Bello vedere la sua gioia dopo la qualificazione del Psg. La vita gli ha riservato la cosa più orribile che possa capitare a un essere umano come la perdita di una figlia: ci vuole coraggio a riuscire qualche volta a sorridere ancora.

8 ANCELOTTI

Stringere la mano ai giocatori dell’Atletico dopo il passaggio ai quarti ai rigori è un gesto di grande classe. Non si diventa un fuoriclasse della panchina per caso.

8 THURAM/YAMAL

Gol da urlo, traversa quasi spezzata dopo un’azione travolgente per l’attaccante interista. Una rete da sballo e un assist da applausi per il campionissimo del Barcellona.