Elon Musk ha comunicato ai consiglieri di Donald Trump di voler donare 100 milioni di dollari ai gruppi che sostengono le operazioni politiche del presidente. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Il denaro andrebbero al super pac Make America Great Again e alla no profit Securing American Greatness. I nuovi fondi andrebbero ad aggiungersi ai 300 milioni già spesi da Musk per finanziare la campagna elettorale del presidente.

Martedì, Trump ha reso noto di aver acquistato cinque Tesla per la Casa Bianca, mostrandole ai media, con Musk al suo fianco. La promozione alle auto del collaboratore avviene in una fase particolarmente complicata per la società alle prese con immatricolazioni che calano in tutto il mondo e titolo a picco in borsa. “Ritengo che sia stato trattato in modo molto ingiusto”, ha detto Trump ai giornalisti, riferendosi a Musk. “E voglio solo che la gente sappia che non può essere penalizzato per essere un patriota”, ha affermato il presidente riferendosi anche alle numerose azioni di boicottaggio contro il marchio Tesla.

È la prima volta che un membro dell’amministrazione effettua donazioni così consistenti per sostenere l’agenda di chi guida quella stessa amministrazione di cui è parte. È però anche la prima volta, nota il New York Times, che l’uomo più ricco del mondo è coinvolto direttamente nell’attuazione del programma politico del presidente americano.