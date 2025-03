L’ennesima farsa. La Serie C perde un altro pezzo: dopo il Taranto, anche la Turris Calcio è stata esclusa dal campionato. Il Girone C della Lega Pro resta quindi con appena 18 squadre, mentre la classifica viene stravolta per la seconda volta in pochi giorni. È chiaro ormai che la competizione è falsata, ma è soprattutto la credibilità del sistema a ricevere un’altra picconata. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la Turris anche con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile. La società era stata deferita lo scorso 5 marzo a seguito di segnalazioni della Covisoc per una serie di violazioni di natura amministrativa. È arrivata anche l’inibizione per tre anni di Antonio Piedepalumbo, amministratore unico della Turris.

L’esclusione della società campana era ormai pura formalità: il club non ha pagato gli stipendi di novembre, dicembre e gennaio, ma non ha neppure versato le ritenute Irpef per le stesse mensilità e anche per i mesi di settembre e ottobre. Troppe inadempienze, che hanno fatto scattare la sanzione estrema dell’esclusione dal campionato. A Torre Annunziata come a Taranto, con un epilogo già annunciato. Eppure la Serie C dimostra di non avere anticorpi e protezioni.

Questa vicenda infatti dimostra ancora di più l’inadeguatezza della Lega Pro e del presidente Matteo Marani, che ha nascosto la testa sotto la sabbia, permettendo lo scempio che si è ripetuto per settimane sui campi del suo campionato. Non ci sono solo le storie di Taranto e Turris. C’è anche il Messina penalizzato di 4 punti e il Catania di uno, sempre nel Girone C. Le penalizzazioni fioccano in tutta la Serie C: Triestina (-5) e Novara (-2) nel Girone A, ma pure Lucchese (-6), Spal (-3), Rimini e Ternana (-2) nel Girone B. Ormai conta più quello che succede negli uffici della giustizia sportiva di quel che accade in campo.