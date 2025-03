Il Tribunale federale nazionale della Figc ha sanzionato il Taranto (Girone C di Serie C) con l’esclusione dall’attuale campionato di competenza nonché con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile. Il Tfn ha inoltre sanzionato con 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva la Lucchese (Girone B di Serie C) e con 4 punti di penalizzazione il Messina (Girone C di Serie C) e la Triestina (Girone A di Serie C). Le quattro società, con i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti, erano state deferite lo scorso 3 marzo a seguito di segnalazioni della Covisoc per una serie di violazioni di natura amministrativa.

Il Taranto era rimasto senza giocatori, con i titolari che avevano messo in mora il club e scioperavano. In campo ci andavano i ragazzini delle giovanili. Senza proprietà, che da mesi non paga gli stipendi, mentre nuovi presunti acquirenti sono scomparsi in fretta e furia. La surreale storia del Taranto (a cui si somma l’altra crisi societaria della Turris) è l’ennesima brutta pagina di calcio italiano, che smonta la favoletta della rinascita della Lega Pro. I problemi sono iniziati ad agosto con le difficoltà nell’iscriversi al campionato. Poi, una prima penalizzazione a novembre, la seconda a febbraio, una stangata di altri 9 punti che ha fatto finire la squadra addirittura sotto zero. Intanto i calciatori se ne sono andati e sono rimasti solo i ragazzini della Primavera. Secondo le norme Figc, alla seconda scadenza non rispettata scatta l’esclusione dal campionato. E così è stato.

Per ora giocherà invece regolarmente la Turris, che si trova in una situazione simile a quella del Taranto, ma tecnicamente più ingarbugliata, e per cui ancora non si sono concluse le indagini. Il risultato di tutto ciò è una classifica inattendibile e un campionato che perde ancora di credibilità. A maggior ragione dopo le nuove penalizzazioni che falsano anche gli altri due gironi della Serie C.