“E’ bello che la prima gara sia a Melbourne, qui ho fatto il mio debutto in Formula 1, ho molti ricordi e vediamo sempre fan appassionati sostenerci”. Max Verstappen si è detto entusiasta di cominciare la nuova stagione di F1 col Gran Premio d’Australia in programma domenica 16 marzo. Il pilota della Red Bull dovrà però essere cauto perché è a rischio squalifica: nel caso in cui ricevesse 2 sanzioni nei prossimi 11 Gran Premi verrà punito.

I piloti hanno infatti la patente a punti. Il suo sistema non è complesso: ognuno parte con 12 punti e per ogni sanzione ricevuta ne perde minimo 2. I punti persi restano sulla fedina penale per 12 mesi. I piloti più a rischio in questo avvio di stagione sono Fernando Alonso e lo stesso Max Verstappen che hanno già perso 8 punti sulla patente. Ma se lo spagnolo già dopo il secondo appuntamento (Gp della Cina) riavrà 3 punti, l’olandese invece non ne recupererà nemmeno uno fino ai primi di luglio. Tuttavia, lo scorso dicembre, il pilota Red Bull aveva detto scherzosamente al Telegraaf che, qualora dovesse essere punito, non ne farebbe un dramma. Anzi: “Forse farò in modo di raggiungere i 12 punti in concomitanza della nascita del bambino. Allora potrò prendere il congedo di paternità“.

Detto ciò, se Verstappen commetterà una o due infrazioni da qui al Gp d’Austria (in programma il 29 giugno) riceverà una squalifica che gli farebbe saltare un Gran Premio. Esiste un precedente che riguarda Kevin Magnussen, il quale venne sanzionato dopo la gara di Monza dello scorso settembre non prendendo parte al successivo Gp di Baku. Quella dell’olandese però avrebbe un effetto ben diverso perché finora nessun campione del mondo è mai stato squalificato per aver perso tutti i punti sulla propria patente. Manovre rischiose e irregolari nei confronti degli altri piloti, ma anche le parolacce: Verstappen dovrà guidare non con il freno a mano tirato, ma quasi.