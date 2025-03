“Ha un problema che lo accompagna da un mese, non riesce ad allenarsi e gioca con il dolore“. Nella conferenza stampa di presentazione del match tra Inter e Feyenoord, Simone Inzaghi ha parlato della condizione fisica di Marcus Thuram, ormai in calo da diverse settimane (nonostante il gol nella gara d’andata con gli olandesi) soprattutto per un problema alla caviglia che continua a tormentarlo. Il tecnico nerazzurro ha svelato che il problema che affligge Thuram è ancora serio: “Scende in campo con iniezioni e antidolorifici, è un giocatore importantissimo”.

Eppure l’Inter non può rinunciare all’attaccante francese, perché non ha molte alternative là davanti. Inzaghi stesso lo ha ricordato: “In attacco non c’è Correa perché non in lista Champions, restano gli altri 4. Taremi sta lavorando per cercare di darci una mano. Lo vedo lavorare molto bene, concentrato, si è inserito bene nel gruppo. Sta cercando il goal, domani potrebbe essere un’ottima occasione per lui. Lautaro invece è affaticato, ma non dovrebbero esserci problemi”, ha detto l’allenatore nerazzurro.

Invece Thuram una difficoltà ce l’ha eccome: “Non si tira mai indietro, ci sta dando una mano, ma ora sto valutando. Si è allenato regolarmente, deciderò all’ultimo cosa fare”. Il numero 9 nerazzurro è stato costretto a chiedere il cambio al 28esimo del match tra Inter e Fiorentina dello scorso 10 febbraio a causa di una contusione alla caviglia sinistra che si è rivelata più difficile da smaltire del previsto. E i numeri del francese ne risentono. Nelle 14 gare tra coppe e campionato giocate da inizio anno è andato in gol solo in 2 occasioni, contro l’Empoli e il Feyenoord, contro i 14 della prima parte di stagione.