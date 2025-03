“Non dovremo fare calcoli visto il doppio vantaggio, ci vorrà grande lucidità”. Con queste parole Simone Inzaghi ha presentato, in conferenza stampa, la gara di ritorno degli ottavi di Champions League che vede l’Inter affrontare il Feyenoord a San Siro questa sera alle ore 21. All’andata i nerazzurri hanno vinto per 2-0 a Rotterdam grazie ai gol di Thuram e Lautaro Martinez, ma l’allenatore della squadra campione d’Italia in carica non vuole che i suoi ragazzi prendano l’impegno sottogamba: “Verranno a Milano per crearci difficoltà. Dovremo fare una partita di corsa, aggressività e determinazione. Abbiamo avuto un esempio sabato con il Monza, tutte le partite creano difficoltà: si trovano squadre organizzate”.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, Inzaghi ha svelato: “Tornerà Sommer, però Martinez ha fatto benissimo. Sono molto contento perché posso scegliere come in altre zone. Yann si è allenato molto bene e giocherà lui domani. In attacco non abbiamo Correa (non è in lista Champions), rimangono gli altri centravanti compreso Lautaro che, come De Vrij, per precauzione lo abbiamo lasciato in palestra“. Oggi si capirà se i due saranno a disposizione. Per il resto, i tre difensori centrali dovrebbero essere Pavard, Acerbi e Bisseck. A centrocampo, Frattesi è favorito su Barella per giocare con Calhanoglu e Mkhitaryan. Sugli esterni, spazio al recuperato Carlos Augusto e Dumfries. La coppia d’attacco vede a oggi favoriti per una maglia da titolare Thuram (non al meglio per un problema alla caviglia) e Taremi.

Appuntamento dunque oggi 11 marzo alle ore 21 con Inter-Feyenoord, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League che sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato la relativa app. Il match potrà infine essere seguito anche su NOW.