Arriva direttamente dal Tribunale di Treviso la sentenza che potrebbe aprire scenari, specie in ambito giuridico, nei casi di separazione coniugale per tradimento. Nella fattispecie, qualora il tradimento cagioni un concreto danno alla reputazione, all’immagine sociale e al benessere psicologico di un coniuge tradito, diventando a tutti gli effetti di dominio pubblico, l’altro è tenuto a corrispondergli un risarcimento pecuniario significativo.

Questo è quanto traspare dalla recente sentenza emanata ai danni di un uomo chiamato a risarcire l’ex moglie per il danno reputazionale che la relazione extraconiugale le ha causato in ambiente lavorativo. I fatti sono avvenuti nel trevigiano e risalgono al 2012 quando un quarantenne iniziò una relazione fuori dal matrimonio con una delle allieve della scuola di danza che gestiva assieme alla moglie. La relazione, continuata di nascosto durante i periodi di trasferta per gare e competizioni, diventò sempre più plateale, anche a seguito degli atteggiamenti inequivocabili che gli amanti consumavano pubblicamente. I sospetti della moglie sorsero quando, ancora totalmente ignara della vicenda, diventò bersaglio di maldicenze, pettegolezzi e calunnie. Seguì la conferma dei sospetti: controllato il cellulare del marito, la donna scoprì la verità.

È partita così la causa per separazione, a cui si è aggiunto il risarcimento addizionale per il danno subito: 10mila euro di risarcimento forfettario, cifra – puntualizza il Corriere del Veneto – che sarebbe potuta essere ben più alta se la donna non si fosse ricostruita una vita sentimentale come fortunatamente ha fatto. “Si tratta di un pronunciamento che potrebbe costituire un riferimento per future controversie simili”, commenta l’avvocato della donna, e questo specie quando si attesti che il danno abbia danneggiato la sfera emotiva e personale della parte lesa.