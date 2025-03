Per pochi voti ha sfiorato la soglia di sbarramento alle elezioni del 23 febbraio per il Bundestag, adesso il partito tedesco di sinistra Bündnis Sahra Wagenknecht (Bsw) ha chiesto alla Corte costituzionale federale il riconteggio dei voti. I risultati delle elezioni tedesche del 23 febbraio avevano rivelato che il Bsw ha raggiunto il 4,972% dei voti, appena al di sotto della soglia del 5% che i partiti devono superare per ottenere seggi nel Bundestag, la camera bassa del parlamento tedesco.

Esponenti del movimento hanno ripetutamente lamentato presunte irregolarità e accusato i media tedeschi di copertura squilibrata, nelle settimane successive al voto. La fondatrice del partito Sahra Wagenknecht ha dichiarato al quotidiano Frankfurter Allgemeine martedì che “diverse migliaia di voti del Bsw” sono stati apparentemente assegnati in modo errato ad altri partiti o valutati come non validi. Dal giorno del voto, una serie di nuovi conteggi condotti a livello locale in diverse località hanno rivelato che alcuni voti erano stati apparentemente assegnati in modo errato. Tuttavia, i risultati non sono stati tali da determinare cambiamenti significativi nei risultati. Il risultato finale ufficiale sarà annunciato dal Comitato elettorale federale già venerdì prossimo. Non è ancora chiaro quando la Corte costituzionale potrebbe ascoltare la richiesta del Bsw o quando potrebbe essere emessa una decisione su un eventuale riconteggio.

Se il partito dovesse entrare nel nuovo Bundestag, potrebbe causare problemi a una potenziale coalizione di governo tra conservatori e socialdemocratici. Cdu-Csu e Spd avrebbero già “raggiunto un principio di accordo per formare il governo”, secondo quanto dichiarato nei giorni scorsi dal leader dei conservatori tedeschi e cancelliere in pectore, Friedrich Merz. Secondo Sahra Wagenknecht un trattamento equo degli elettori è possibile solo se “viene effettuato un riconteggio a livello nazionale prima che venga determinato il risultato finale ufficiale”. Wagenknecht, che ha iniziato la sua carriera politica come membro dell’ex partito comunista al governo nella Germania dell’Est ed è da tempo una delle figure più note della politica di sinistra tedesca, ha fondato il partito poco più di un anno fa.