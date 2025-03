“Crediamo sia importante manifestare nostra contrarietà a quello che riteniamo un piano assolutamente sbagliato, privo di qualsiasi razionalità politica e militare per chi è vessato su questo fronte. Stiamo parlando di un’Europa deficitaria sul piano politico, che ha abbandonato la strategia politica e ha abbracciato quella militare, convinta di poter battere la Russia sul piano del conflitto armato”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenuto in collegamento all’incontro l’incontro Gea. Guerra, conflitti e crisi, promosso da Aster a Roma, al quale ha partecipato anche Massimo D’Alema. “Dobbiamo prendere atto di questo fallimento. I nostri governati hanno scelto la subalternità a Washington. Noi stiamo andando a Strasburgo per affermare in sede europea no alle armi. L’Europa dovrebbe mettere a fattor comune la spesa già programmata dai singoli Stati e fare un progetto di Difesa comune. Occorre una politica estera condivisa. Non è con questa schizofrenia e abbracciando il paradosso della condizione viziosa al riarmo che possiamo vincere la sfida dell’Europa”.