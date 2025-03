“Meloni e von der Leyen ci stanno portando verso un’economia di guerra. Sono le gemelle armate che fanno fare affari d’oro alle lobby delle armi. Il Parlamento non ha più senso, Meloni non si è vista, non c’è stata una discussione”. Lo ha detto la deputata del Movimento 5 stelle, Chiara Appendino, intervenuta alla Camera in merito al piano di riarmo dell’Unione europea. “Ci avete ingannato con una propaganda infernale. Non ne avete azzeccata una scegliendo di sposare l’escalation militare. Ci raccontavate che la Russia sarebbe crollata economicamente con le sanzioni, ma la verità è che purtroppo ne è uscita più forte e chi ne sta pagando le conseguenze sono i cittadini italiani”.