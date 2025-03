Un ragionamento sull’Atalanta che “sulla carta è meno forte“, ha surriscaldato l’atmosfera nell’ultima puntata di Viva El Futbol, il talk show sportivo condotto dagli ex calciatori Nicola Ventola, Daniele Adani e Antonio Cassano. Dopo la pesante sconfitta per 0-4 della Juventus con i bergamaschi sono cominciate una serie di riflessioni sull’operato di Thiago Motta e su quello precedente di Massimiliano Allegri.

Cassano ha infatti detto che il precedente tecnico bianconero non gli piace per il calcio che propone (ricordando le “figuracce” fatte contro Maccabi Haifa e Villarreal in Champions), ma lo sta rivalutando dopo questa stagione così deludente: “Tanto valeva tenersi lui, al quarto posto mi avrebbe portato di sicuro e non ci sarebbe stata questa svalutazione clamorosa dei calciatori. Vlahovic, per esempio, con lui rendeva meglio anche se continuo a pensare che è una pippa. E Motta è improponibile come allenatore della Juve. Penso che quella di domenica è stata ancora peggio con l’Empoli perché sei stato umiliato in casa da una squadra che è fatta da giocatori che non sono più forti di quelli della Juve. Al massimo ce ne sono 3, ma faccio fatica a trovarne di più”.

A quel punto, Adani si scalda: “Ma non vero è che l’Atalanta sulla carta è meno forte della Juve. La premessa che hai fatto è errata perché l’Atalanta è una squadra che ha stupito il mondo. Semmai la Juve è peggio dell’Empoli che ha giocato con la Primavera”. E aggiunge: “Altro errore comunicativo, solo un 5% di persone sosteneva che Motta era adatto alla Juve e io sono tra quelli. E poi: ma quale mischione per lo scudetto? Semmai per il 4° posto! L’Atalanta ha dato lezioni di calcio anche in Europa, è un modello. E pensare che all’inizio hanno tenuto De Ketelaere in panchina”.

I due ex calciatori non si trovano d’accordo, tanto che l’ex difensore dice in maniera provocatoria: “Se il discorso è che alla Juve interessa solo vincere, allora si chiami pure Trapattoni che è l’allenatore più vincente della storia… e lo dico con tutto il rispetto che ho per lui al quale sono affezionato”. Poi concentra il suo discorso su Allegri: “A Torino lo rimpiangono? Ma quale, forse quello del primo quinquennio? Allora sì, perché l’Allegri dell’ultimo triennio è stata un’altra cosa. Se la cultura della Juventus e dei tifosi è quella, va bene. A questo punto si torni indietro di qualche anno e si prenda Antonio Conte. Io invece sostengo che se il ragionamento resta quello del vincere è l’unica cosa che conta allora il vero errore non è stato Motta oggi, ma prendere Maurizio Sarri, che tra l’altro è stato l’ultimo a conquistare lo scudetto. Poi però è stato cacciato e dopo è stato sempre peggio. Mi chiedo questo progetto quando provi a prendere una strada”.

Cassano quindi ribadisce la sua tesi: “La verità è che alla Juve non gliene frega niente del bel gioco, là vogliono vincere i trofei e sono convinto che quest’anno con Allegri in panchina avrebbero fatto meglio”. Adani quindi, dopo aver preso un respiro profondo, afferma: “A me piacevi, Antonio, quando motivavi la possibilità che si prendessero Roberto Mancini o De Zerbi, ma adesso hai detto una caz***a, una cosa che sconfessa proprio quello. Il mondo va avanti e ripeto, la premessa che hai fatto è sbagliata“.