Un ragazzo di 14 anni è stato multato dai vigili per essere stato trovato a pescare al lago senza il necessario permesso. Il fatto, avvenuto a Taibon Agordino in provincia di Belluno, ha lasciato interdetti i genitori del ragazzino che sui social hanno raccontato la vicenda. Come riporta Il Messaggero, il ragazzo era andato a pesca mentre i genitori erano rimasti a lavorare nel ristorante di famiglia. Appena un’ora dopo dall’arrivo al lago, l’adolescente ha chiamato la madre spiegandole di essere stato fermato dai vigili che, per accertamenti, gli hanno chiesto il permesso per la pesca. L’adolescente, in preda al panico, ha riferito agli agenti di averlo fatto quella stessa mattina, ma di esserselo dimenticato a casa. A quel punto “la madre lo ha tranquillizzato – scrive Fanpage – dicendogli che il giorno dopo sarebbe andata a fare il Libretto di Pesca, spiegando poi ai vigili cosa era accaduto”.

Il giorno seguente, però, raccontano di esser stati raggiunti dagli agenti, che hanno chiesto il libretto di pesca e quando, eventualmente, fosse stato fatto. Le autorità, a fronte delle spiegazioni della madre, non hanno voluto sentir ragione: il ragazzo aveva riferito di aver dimenticato a casa un permesso di cui però non era realmente in possesso. Nonostante il Libretto sia stato tempestivamente fatto il giorno successivo al controllo del figlio, ai genitori è arrivata una multa da 166 euro. Ma oltre il danno la beffa perché, come riferito dal padre, “mia moglie ha chiesto al vigile se fosse contento di aver multato un 14enne per un’oretta di pesca senza permesso e lui ha esclamato: ‘Gliel’ho chiesto quattro volte, bisogna educarli questi bambini‘”.

