La riqualificazione di Scampia aggiunge un nuovo importante capitolo alla sua storia. Alle 10.30 le pinze meccaniche hanno cominciato a demolire la penultima Vela, la gialla. “Scampia è una realtà che guarda al futuro – dice il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi – una realtà che ha avuto il coraggio di cambiare dopo aver vissuto una storia molto difficile come tante periferie d’Italia, ma Scampia – ha proseguito il primo cittadino – non si è fermata, come non si è fermata Napoli e ha avuto la forza di abbattere anche stereotipi e pregiudizi”. La demolizione della Vela C per i cittadini del quartiere a nord di Napoli rappresenta una tappa dal valore simbolico doppio. Qui, circa 40 anni fa, mentre la Camorra aveva reso questi palazzoni di cemento la più grande piazza di spaccio d’Europa, un gruppo di cittadini ha iniziato a lottare per chiedere l’intervento dello Stato, per avere case dignitose e un futuro per chi la criminalità per anni l’ha solo subita. “Questa è una vittoria storica – spiega il leader del Comitato Vele Omero Benfenati – è la vittoria di un intero popolo. La nostra battaglia per abbattere i mostri di cemento e vedere finalmente nascere case dignitose per la nostra gente è durata decenni, oggi ci sentiamo di aver vinto ed è una vittoria nata dal basso, fatta da centinaia di uomini e donne che hanno manifestato contro tutti e non hanno mai mollato. Oggi – conclude Benfenati – a Scampia ci sono Università, attività commerciali e metropolitana e sono frutto della nostra lotta, per questo ci sentiamo di aver vinto, di aver riscritto dal basso il futuro di questa comunità”. La Vela Gialla sarà demolita entro un mese e mezzo. Poi si passerà alla Vela Rossa, l’ultima da abbattere secondo il progetto ReStart. Contestualmente sono partiti i lavori di costruzione dei nuovi alloggi per gli ex inquilini delle Vele. “Non basta abbattere – dice il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi – ma serve ricostruire, per questo abbiamo deciso che i lavori per l’abbattimento procedessero di pari passo con la nascita di case dignitose che queste persone aspettano da circa 40 anni”.