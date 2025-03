Sono le 18.30 circa quando Don Gianni Antoniazzi, cominciata da poco l’omelia, viene interrotto da un uomo che rompe il silenzio dei fedeli con un grido d’aiuto: “Cerco un lavoro”. Il sacerdote, tra lo stupore generale, lo invita alla calma, facendolo sedere tra i primi banchi, ma l’uomo insiste, rompendo per la seconda volta il rito. Alla seconda richiesta di Don Gianni di calmarsi, offrendosi di parlargli poi in separata sede, l’uomo prende l’uscita laterale dalla parte del campanile e se ne va. È quanto accaduto, come riporta Il Gazzettino, nella Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio di Carpenedo, a Venezia, sabato otto marzo.

Un’interruzione che ha però ispirato il sacerdote che, il giorno seguente, durante la messa ha proiettato l’immagine dell’uomo: “Questo episodio ci deve far riflettere, così ho deciso di accelerare su un progetto che avevo già i mente”. Quale progetto? Un corso da 200 ore rivolto a disoccupati per prepararli a lavorare nel settore meccanico. “È un mestiere che in questo momento ha tante richieste, la possibilità di trovare lavoro c’è”, dice il parroco.

Il messaggio di Don Gianni è forte e concreto, e intreccia senso civico e disagio lavorativo: “Questo è un primo passo, ma altri potremmo compierne per sostenere il lavoro. È un tema a cui la comunità cristiana non è estranea”.