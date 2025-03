Si complica sempre di più la strada di Alexander Zverev verso il primo posto del ranking occupato da Jannik Sinner. Il primo upset del Masters 1000 di Indian Wells, infatti, è proprio quello del tedesco che perde 4-6, 7-6(5), 7-6(4) contro l’olandese Tallon Griekspoor, numero 43 al mondo, e saluta la California già al secondo turno. Un colpo di scena inaspettato, che arriva dopo le numerose difficoltà avute da Zverev negli ATP 500 che si sono disputati in America, dove non è mai riuscito a superare i quarti di finale. “Posso star seduto qui a inventare delle scuse, ma la realtà è che al momento non sto giocando bene. E la cosa mi delude molto”, ha commentato lo stesso Zverev dopo l’eliminazione. E, ora, Sinner è quasi certo di restare numero uno in classifica fino al suo rientro dalla squalifica concordata con la Wada, che terminerà il 4 maggio.

La situazione del ranking

La sconfitta, a Zverev, infatti, costa caro. Sono 190 i punti che il tedesco perderà al termine del Masters 1000 californiano, scendendo così a un punteggio 7.945, circa 3.400 in meno dell’italiano. Nonostante l’eliminazione inaspettata del tedesco, però, Sinner non è ancora matematicamente certo di mantenere la prima posizione del ranking fino al termine della sua squalifica. Ma ci è molto vicino. L’azzurro, infatti, resterà in vetta alla classifica almeno fino al 20 aprile, pochi giorni prima dell’inizio del Masters 1000 di Madrid, l’ultimo torneo prima del suo rientro nel circuito.

Cosa dovrebbe fare il tedesco per farcela

Se vorrà approfittare dell’assenza dell’altoatesino per scavalcarlo, infatti, Zverev avrà la sua ultima occasione a Miami (al via il prossimo 19 marzo), l’altro Masters 1000 americano che concluderà la prima parte di stagione sul cemento. In Florida, il tedesco difende i 400 punti ottenuti grazie alla semifinale dello scorso anno, mentre Sinner, vincitore di quel torneo, ne perderà 1.000. Qualora dovesse replicare il risultato del 2024 o, addirittura, migliorarlo, Zverev potrebbe avere ancora una chance di sorpasso, ma dovrebbe vincere almeno uno dei successivi due Masters 1000 (Montecarlo e Madrid), se non entrambi, e ottenere comunque un buon risultato nell’ATP 500 che, probabilmente, disputerà a Monaco di Baviera. Impresa, dunque, piuttosto ardua, considerando che il tedesco non ha ancora vinto un trofeo quest’anno, né superato i quarti in nessun torneo dopo la finale, persa contro il numero uno al mondo, agli ultimi Australian Open.

Ma potrebbe essere un sorpasso effimero

E gli sforzi potrebbero anche non bastare. Perché anche se dovesse riuscire a superare Sinner o, quantomeno, ad avvicinarvisi, entro il 4 maggio, Zverev rischierebbe comunque di perdere nuovamente terreno già agli Internazionali d’Italia (in programma dal 7 al 18 maggio). Il tedesco, infatti, difende i 1.000 punti della vittoria del titolo nel 2024, mentre l’italiano, che non ha partecipato al torneo romano lo scorso anno, rientrerà dalla squalifica con la possibilità di incrementare subito la distanza in classifica dal suo avversario.