Una foto dell’Enola Gay, il bombardiere che sganciò la prima bomba atomica su Hiroshima, è finita nella lista nera del Pentagono delle immagini da censurare. La motivazione, secondo fonti interne, risiede nella presenza della parola “gay” nel nome dell’aereo, che ha portato i revisori a considerarla potenzialmente in contrasto con le direttive che eliminano le politiche Dei (diversità, equità e inclusione) del Segretario alla Difesa Pete Hegseth. Il B-29 era stato battezzato Enola Gay in onore della madre del colonnello Paul Tibbets, il pilota dell’aereo.

Secondo l’Associated Press, che per prima ha rivelato il caso, altre immagini hanno subito la stessa sorte. Tra queste, i ritratti di membri delle forze armate con il cognome “Gay”, come il sergente dei Marines A.C. Gay. In totale, oltre 26.000 immagini sono state segnalate per la rimozione, ma il numero potrebbe salire a 100.000 se si includono i contenuti diffusi sui social media. Gran parte delle immagini eliminate riguardavano celebrazioni del contributo di donne e minoranze nelle forze armate. Inoltre, si è proceduto a rimuovere un gran numero di post che menzionano vari mesi commemorativi, come quelli per i neri, gli ispanici e le donne.

Alcune foto dei Tuskegee Airmen, i primi piloti militari neri della nazione che hanno prestato servizio durante la Seconda guerra mondiale, erano state elencate nel database delle immagini da eliminare, ma potrebbero essere protette a causa del loro contenuto storico. L’Air Force intanto, subito dopo l’ordine di Trump, aveva brevemente rimosso i nuovi corsi di formazione per reclute che includevano video dei Tuskegee Airmen. Ciò ha attirato l’ira della Casa Bianca per “conformità dolosa” e l’Air Force ha rapidamente annullato la rimozione.

Il Segretario alla Difesa Hegseth aveva dato tempo fino a mercoledì 5 marzo alle forze armate per rimuovere i contenuti che risaltavano la diversità nei propri ranghi, in seguito all’ordine esecutivo del Presidente Donald Trump che pone fine a tali programmi in tutto il governo federale.