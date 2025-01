“A fine stagione smetto di allenare, è il momento di dire basta”. Lo ha annunciato Claudio Ranieri nel corso di una intervista al settimanale di Rai2 Dribbling che andrà in onda sabato pomeriggio. Il 73enne tecnico romano, che sta cercando di risollevare la sua Roma dopo un inizio di stagione disastroso, dice ufficialmente addio alla panchina. Stando agli accordo con i Friedkin, dovrebbe assumere un ruolo dirigenziale nel club giallorosso e contribuire alla scelta del prossimo allenatore. In molti, dopo i buoni risultati ottenuti dalla squadra che era sprofondata vicino alla zona retrocessione con la gestione Juric, avevano pensato che Ranieri potesse ancora provare a rimanere al timone. Invece, nessun passo indietro: “La Roma cercherà un nuovo allenatore capace di portare la squadra nell’élite del calcio italiano ed europeo“.

D’altronde, già a maggio Ranieri aveva detto addio al Cagliari, dopo aver centrato la salvezza, e aveva chiarito che avrebbe accettato solamente l’offerta di una Nazionale. Quella proposta non è mai arrivata o forse non ha convinto Ranieri. Invece è arrivata la richiesta di aiuto della sua Roma, sprofondata in una crisi che sembrava non avere fine. Ranieri non ha potuto dire di no, ma ora potrebbe decidersi a sperimentare definitivamente un ruolo nuovo, da dirigente. In panchina, ha già avuto un carriera straordinaria. Ha allenato 20 squadre, conquistando trofei anche in Spagna (con il Valencia) e in Inghilterra: l’apice è la vittoria della Premier League con il Leicester. Si è fatto apprezzare e amare ovunque, in Italia e all’estero: da Cagliari a Firenze, da Valencia a Londra. Ha allenato squadra di vertice (anche Juventus e Inter, oltre a Chelsea e Atletico Madrid) e ha risollevato provinciali (oltre alle imprese in terra sarda, si può citare la promozione con il Monaco in Francia). Roma e la Roma, alla fine, possono rappresentare il giusto epilogo.