Impedire alla procura di proseguire negli accertamenti sulla speculazione all’ombra della Madonnina. Giovanni Oggioni, l’ex dirigente comunale milanese arrestato ieri in uno dei filoni delle inchieste sull’urbanistica, oltre a muoversi come “cerniera” tra pubblico e privato per favorire gli interessi delle imprese edili e a “dettare”, assieme a Marco Cerri, progettista indagato, la proposta di legge Salva Milano attraverso canali politici, avrebbe delineato una sua strategia per cercare di contrastare le indagini della Procura, lamentandosi che la giunta scegliesse, invece, altre strade. I pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici lo hanno scritto nella richiesta di custodia cautelare portata all’attenzione del giudice per le indagini preliminari.

Come risulta da un’intercettazione dello scorso settembre tra Oggioni, vicepresidente della Commissione paesaggio fino a gennaio scorso, e un altro componente, il 68enne ex direttore dello Sportello unico edilizia si lamentava perché, a suo dire, con le inchieste in corso e i cantieri fermi, il sindaco Giuseppe Sala (che ieri ha fatto marcia indietro sul ddl Salva Milano), riassumono i pm, sarebbe dovuto “andare dal Procuratore Generale e portare delle modifiche al Pgt”, piano di governo del territorio, “per risolvere”. E affermava che se lui “fosse stato al posto di Tancredi”, l’assessore milanese alla Rigenerazione urbana, “sarebbe andato dal sindaco, avrebbe preso tutte le convenzioni” sui progetti edilizi e contestate dalla Procura, “le avrebbe portate in Giunta e le avrebbe fatte validare in modo tale che la Procura non avrebbe potuto dire niente”.

Sempre dagli atti del pool dell’aggiunta Tiziana Siciliano e della Procura diretta da Marcello Viola, emerge come Oggioni avrebbe “brigato per pilotare le candidature e le nomine dei componenti della commissione per il paesaggio“, centrale nel far passare, secondo l’accusa, i titoli edilizi non a norma, “facendo in modo che fossero esclusi i ‘rompicog….'”, in particolare un architetto “e altre due colleghe del consiglio dell’ordine”. Per fare piazza pulita nella Commissione paesaggio e inserire le proprie pedine, secondo le indagini, Oggioni si sarebbe servito, scrivono i pm, “dell’Ordine degli architetti”, stabilendo che “sarebbe stata una commissione composta da lui stesso” e da altri due architetti “a scegliere i candidati da proporre in nome dell’Ordine”. In più, avrebbe usato la sua “amicizia” con il “presidente dell’Inu (Istituto nazionale di urbanistica)” della Lombardia e anche la “associazione degli architetti di cui fa parte anche Cerri”.

Le intercettazioni, secondo i pm, dimostrano che Oggioni, con l’aiuto di Franco Zinna, indagato in più filoni come ex dirigente comunale (e rinviato a giudizio insieme ad altri per la Torre di via Stresa), per mantenere in piedi il “sistema”, attraverso “iniziative dei dirigenti, loro ex colleghi, e scelte politiche dell’assessore e del sindaco”, sarebbe ricorso “a manipolatorie e subdole pressioni, alla delegittimazione ed a vere e proprie intimidazioni e minacce nei confronti di coloro” che reputavano “d’ostacolo o intenzionati a non agire fattivamente per la realizzazione del loro disegno”. Per la Procura, nell’ambito delle “abnormi violazioni procedurali e sostanziali consumate nel corso delle pratiche edilizie”, Andrea Viaroli, ex dirigente dello Sportello unico edilizia, anche lui già indagato in altre inchieste, sarebbe stato “il braccio operativo più funzionale e diretto di Oggioni”. E come Viaroli anche Carla Barone, funzionaria indagata, agiva “con il seguito” di colleghi e “addetti ai servizi da lei diretti, per portare avanti gli interessi privati di cui si prende cura”. Per Cerri, Viaroli e Barone i pm hanno chiesto misure interdittive.