Sono 14 gli indagati nell’inchiesta milanese, una delle tante sulla gestione urbanistica in città, che stamani ha portato al sequestro di una residenza universitaria e di due palazzi in realizzazione con appartamenti, il cosiddetto progetto Scalo House. Tra loro, oltre a costruttori, progettisti e funzionari e dirigenti comunali, è indagato, così come in diversi altri fascicoli a Milano, Paolo Mazzoleni, in qualità di ex componente della Commissione paesaggio e anche come firmatario del progetto. Mazzoleni è l’attuale assessore all’Urbanistica a Torino. Tra i reati contestati nell’inchiesta abusi edilizi, lottizzazione abusiva e falso, come nelle altre indagini simili.

In mattinata, il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano ha sequestrato, su richiesta della procura, l’area all’angolo tra via Valtellina e via Lepontina a Milano. Il progetto in corso di realizzazione presenta, secondo chi indaga, “violazioni della normativa urbanistica, con conseguente quantificazione sottostimata degli oneri di urbanizzazione e un illecito aumento delle superfici e cubature realizzabili”. Personale della Guardia di finanza ha fatto inoltre perquisizioni personali e locali nei confronti di alcuni funzionari e dirigenti comunali e componenti della Commissione per il paesaggio indagati per falso ideologico in atto pubblico e false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

L’attenzione dei pm si sarebbe focalizzata inoltre su due pareri contraddittori rilasciati fra 2018 e 2019 dalla commissione per il paesaggio del Comune di Milano, l’organo tecnico-consultivo nominato dal sindaco Giuseppe Sala, che a distanza di pochi mesi avrebbe cambiato i propri pareri sul progetto immobiliare. Si tratta del terzo sequestro disposto dal Tribunale di Milano dopo i casi del ‘Giardino Segreto’ in Isola a maggio, su ordine sempre del gip Fiorentini, e delle Residenze Lac di via Cancano affacciate sul Parco delle Cave a luglio, come deciso dalla gip Lidia Castellucci, entrambi confermati negli scorsi mesi dal tribunale del riesame.