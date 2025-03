Lele Mora è indagato a Firenze per false informazioni ai pubblici ministeri e calunnia a Silvio Berlusconi. Lo riporta La Repubblica, spiegando che l’ex agente dei vip – già coinvolte in varie vicende giudiziarie, da Vallettopoli a Ruby – si è presentato in Procura due settimane fa per l’interrogatorio, comunicando la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere. A iscrivere nel registro degli indagati Lele Mora è la Direzione distrettuale antimafia di Firenze che indaga sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993.

Mora è coinvolto per alcune dichiarazioni fatte in pubblico – e poi ribadite davanti ai pm, che due anni fa lo avevano sentito come persona informata sui fatti – su presunte foto da lui possedute che ritrarrebbero insieme il boss Matteo Messina Denaro e Silvio Berlusconi. Nessun riscontro è stato trovato a quelle parole, neanche dopo una perquisizione, motivo per cui l’ex agente dei vip è finito sotto accusa. Il suo avvocato difensore ha depositato una serie di documenti sui problemi sanitari dell’indagato, che avrebbero influito sulle dichiarazioni finite nel mirino dei magistrati. Le contestazioni riguardano proprio le parole sulle foto tra Berlusconi e il boss, che hanno fatto scattare l’accusa di calunnia e, a cascata, quella di false dichiarazioni al pubblico ministero.