Sei squadre con un piede nei quarti, in alcuni casi la pratica già archiviata: l’andata degli ottavi dei Champions League ha certificato gerarchie consolidate. Superata la fase del “classificone”, le big hanno alzato la voce: l’Arsenal ha rifilato 7 gol all’Eindhoven, l’Aston Villa ha calato il tris a Bruges, il Bayern Monaco ha demolito il Bayer Leverkusen nel derby tedesco, la stessa Inter dopo il 2-0 a Rotterdam vede all’orizzonte il passaggio del turno. Barcellona e Liverpool hanno sofferto, ma hanno strappato un doppio 1-0, a Lisbona e Parigi, grazie a due portieri straordinari. Restano aperti due fronti: l’Atletico Madrid ha perso 2-1 al Bernabeu, ma ha le risorse per ribaltare la situazione contro il Real, mentre Lille-Borussia Dortmund, dopo l’1-1 in Germania, è tutta da giocare.

IN

8 LA BELLEZZA

Real Madrid-Atletico Madrid, sebbene tattica e in alcuni casi frenata dalla paura di sbagliare, ha consegnato tre gol spettacolari: Rodrygo, Alvarez – che perdita per il Manchester City – e Brahim Diaz hanno regalato perle. Non male anche il colpo di Lautaro.

8 ALISSON&SZCZESNY

Parigi e Lisbona sono state illuminate dai capolavori di due vecchie conoscenze del calcio italiano. Alisson è stato il muro sul quale ha sbattuto la testa il Psg di Luis Enrique – l’assenza di un centravanti vero in queste sfide è un handicap pesante -, mentre l’ex juventino, smaltita la lunga vacanza di un ritiro poi rientrato, ha giocato una partita mostruosa, con otto paratissime. Il tabellino dice che il Barcellona ha superato il Benfica con la sassata di Raphinha, ma la verità è che il protagonista dell’impresa catalana è stato il portiere polacco.

7,5 INTER

Il Milan era affondato nella “vasca” di Rotterdam, l’Inter ha invece nuotato con lo stile di Federica Pellegrini. Il 2-0 confezionato dalla coppia Thuram-Lautaro ribadisce che, quando quei due girano, i nerazzurri possono abbattere anche il migliore degli avversari. In nome dell’equilibrio invocato da Ancelotti e Capello, a proteggere le spalle della Thu-La c’è una difesa che ha incassato solo un gol in nove match europei.

7 ARSENAL

Come i gol rifilati in Olanda a un Psv disastroso. Perso il campionato – i Gunners sono a -13 dal Liverpool – e perso anche l’attacco, decimato dagli infortuni, Arteta può giocarsi la carta-Champions. Come dice Capello, l’Arsenal sarà la mina vagante del torneo. A Eindhoven, per la cronaca, c’è stata gloria anche per Calafiori.