Il gioco d’azzardo è pronto a tornare prepotentemente nel mondo del pallone. Come anticipato da Il Fatto Quotidiano, la maggioranza di centrodestra in commissione Cultura e sport del Senato ha approvato la risoluzione di FdI presentata “all’affare assegnato” in vista della riforma del calcio che riapre le porte alla pubblicità delle scommesso nel calcio, superando così il divieto imposto nel 2018 con il decreto Dignità, voluto dall’allora governo Conte e da Luigi Di Maio. La Serie A si appresta quindi a festeggiare il ritorno della pubblicità alle scommesse, dopo aver lamentato perdite di circa 100 milioni di euro a stagione. Nonostante il divieto, in realtà, i club hanno trovato modi per aggirarlo, come la pubblicità a siti di news collegati alle scommesse: main sponsor dell’Inter è Betsson.sport, portale fittizio dell’omonima azienda di scommesse, giusto per citare uno degli esempi più recenti ed eclatanti. Ora, il Parlamento non annulla immediatamente il divieto, ma promette di farlo, nell’ambito di una più ampia riforma del calcio che vedrà la luce nei prossimi mesi.

Contro il provvedimento hanno votato le opposizioni. Ma a protestare è in particolare il Movimento 5 stelle, che ha la paternità della norma anti-azzardo di ormai 6 anni fa. Il senatore M5s Luca Pirondini è intervenuto in aula accendendo la protesta dei pentastellati che hanno esposto cartelli con la scritta “L’azzardo non è un gioco“. Pirondini in Aula ha attaccato il governo e la premier Giorgia Meloni: “Questa maggioranza pensa a impoverire ancora di più gli italiani promuovendo il gioco d’azzardo. Oggi in commissione Cultura hanno votato una marchetta alla lobby delle scommesse e ai club multimilionari di serie A, nonostante ci sia chi, come la Caritas, che ha messo nero su bianco che l’azzardo brucia circa 85 miliardi di euro per le famiglie italiane. Meloni anche su questo ha smentito se stessa. No allo Stato che fa il biscazziere“, ha dichiarato il senatore M5s. “Noi avevamo presentato un emendamento per inasprire le sanzioni e stringere le maglie” contro il gioco d’azzardo “ma questo è stato bocciato”, ha poi sottolineato lo stesso Pirondini.

Dura la reazione anche di Lorenzo Basso, senatore Pd: “Un passo indietro gravissimo nella tutela dei cittadini, in particolare dei più giovani“, ha dichiarato il parlamentare dem, che “svela tutta l’ipocrisia di un partito che, mentre a parole si dice impegnato nella lotta all’azzardopatia, nei fatti cede agli interessi delle lobby delle scommesse e del calcio multimilionario”. “Le statistiche parlano chiaro: in Italia sono centinaia di migliaia le persone affette da azzardopatia, una piaga sociale che distrugge famiglie, lavoro e vite”, ha spiegato Basso. Che ha sottolineato anche un altro aspetto: “La pubblicità dell’azzardo ha un effetto diretto sulla diffusione di questa dipendenza, come hanno dimostrato negli anni associazioni, esperti e operatori sanitari”. “Giorgia Meloni, che si considera l’erede della destra sociale, è consapevole che invece di difendere i deboli e le famiglie in difficoltà, sta mettendo a rischio proprio le persone più fragili? Questa non è destra sociale: è una resa totale agli interessi economici più spietati, a discapito della salute pubblica e della dignità dei cittadini”, ha concluso il senatore Pd.

Di “scelta irresponsabile” e “segnale devastante alle nuove generazioni” ha parlato anche Peppe De Cristofaro, il capogruppo dell’Alleanza verdi e sinistra. “Siamo di fronte all’ennesimo passo indietro di Meloni: quando era all’opposizione era contraria, mentre arrivata al governo è subito pronta a premiare i profitti di chi lucra sulla pelle delle persone, soprattutto quelle più vulnerabili. La richiesta di nuovi introiti da parte delle società di calcio non può avvenire in questo modo. Lo sport deve mandare messaggi positivi. Il gioco d’azzardo va contrastato con fermezza, perché crea dipendenza, sfrutta la fragilità delle persone e distrugge vite”, ha dichiarato il senatore De Cristofaro.