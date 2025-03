Il governo italiano è confuso, irretito e in alcune sue componenti perfino ammaliato dalla tempesta che Donald Trump sta scatenando in ogni consesso in cui la sua protervia e cattiveria danno prova di penetrazione, se non di sfondamento. Qui vorrei trattarne le implicazioni sul terreno della transizione energetica, da lui ampiamente frenata con un surplus di arroganza nei confronti di quanti hanno subito danni e catastrofi per l’origine antropica dei cambiamenti climatici.

A conferma di questa premessa proverò a portare alla luce quella che si rivela come la debole strategia di Pichetto Fratin e di Giorgia Meloni mutuata dal favore del tycoon per portare il Paese forse ad un nuovo referendum sul nucleare, anziché ad un cambio di paradigma nell’emergenza in cui ci troviamo. Con questo proposito riduco le osservazioni che seguono al collegamento tra la mancia sulle bollette elettriche del decreto del 28 febbraio e la pretesa di una riedizione del ritorno al nucleare, non a caso presentate l’una e l’altra contemporaneamente con la stessa impronta irrealistica, inconcludente, mistificatoria.

Dico subito che il decreto sulle bollette non lascerà certo segni se non per un intervento provvisorio a valle di un processo che vede il prezzo dell’energia per lo più ancorato a quello del gas, anziché a quello inferiore delle rinnovabili. Lo svantaggio odierno del caro bollette rischia di protrarsi nel futuro immediato per via di scelte di fondo che vorrebbero in Italia la costituzione di un hub del metano per tutta l’Europa, quando tutti i Paesi guardano con sospetto i prezzi del gas liquido (Gnl) che l’amico americano vuole imporre ai sudditi europei che più ne hanno fatto scorta. Figurarsi poi se per il futuro meno prossimo si agita l’immagine stinta del nucleare riverniciato del titolo di una IV generazione che non esiste affatto e che, se fosse realizzata, porterebbe il costo del Kwh addirittura più vicino ai 200€/Mwh che non ai 170 dei reattori maturi. Un costo triplo rispetto ai 50€/Mwh delle rinnovabili, rese continue dall’assistenza soprattutto di pompaggi, oltre a batterie e idrogeno verde, al costo di soli 10€/Mwh aggiuntivi.

Chi pagherebbe se non intere generazioni vincolate da una servitù garantita dallo Stato e non certo dalla Confindustria, che oggi si schiera per l’atomo sotto la spoglia della “neutralità tecnologica”? Forse, dietro all’impossibile nucleare al 2030 si nasconde uno storno dell’opinione pubblica dal mancato prelievo degli extra profitti delle aziende energetiche, che fanno il prezzo delle bollette in base al mix energetico previsto da una timida programmazione nazionale, ostile ancor oggi al passaggio dai fossili al sole, al vento, all’acqua.

Per chiarire l’imbroglio a due facce, occorre sapere che tra il 2021 e il 2023 gli operatori del settore hanno incassato utili per circa 19 miliardi all’anno (+175% rispetto all’anno pre-pandemico), mentre l’Associazione Federconsumatori stima aumenti in bolletta nel 2025 per circa mille euro in più a famiglia, mentre in quattro anni il prezzo dell’energia è triplicato.

Occorre con molta attenzione svelare il fascino indiscreto che ha oggi il ricorso al nucleare, per inquadrare questa operazione spericolata del governo Meloni nel contesto della crisi dell’Occidente e della svolta anche culturale che proviene da un ruolo taumaturgico affidato all’Intelligenza Artificiale, che dovrebbe disegnare il futuro in base ad una elaborazione statistica su immense moli di dati del presente, raccolti in bacini esclusivamente governati dal mercato e da imprese private e implicanti considerevoli consumi di energia per 8000 ore all’anno e 7 giorni su 7. Risulta agevole, in questo contesto e nella cultura imprenditoriale, scivolare senza remore verso un ordine di energia incompatibile con i processi del vivente come è quello originato dalla fissione atomica. La si vorrebbe distribuita sul territorio in impianti di piccola taglia (SMR ed AMR), che con il loro eventuale impiego muterebbero il modello di controllo di una fonte centralizzata e relativamente isolata dalla popolazione – come è il caso del nucleare di potenza – e porterebbero altresì ad una dispersione delle scorie, ad un tempo di vita dipendente dal successo del particolare prodotto cui la nuova tecnologia è dedicata (con necessità di costosissimi decommissioning più frequenti) e infine ad una militarizzazione forzata del territorio. La documentata fame di energia dell’IA si scontrerebbe inoltre con i limiti della sua produzione: l’energia fossile, infatti, non è sufficiente ad alimentare le mega fattorie digitali, mentre quella nucleare è ambientalmente insostenibile e troppo cara rispetto alle rinnovabili assistite da accumuli in una dimensione comunitaria.

Se, infine, gli impianti nucleari – come afferma il Ministro dell’Ambiente – devono anche funzionare da complementari a quelli solari ed eolici, dovrebbero essere destinati ad essere continuamente modulati per fornire istante per istante la differenza fra la domanda e la produzione di sole e vento e quindi a funzionare la maggior parte del tempo a potenza ridotta. Per di più, nella previsione, pure contenuta nel ddl di una produzione nucleare che arriverebbe dall’11 al 22% del totale (e quindi con il 78-89% prodotto dalle rinnovabili), nelle mezze stagioni e in estate molto spesso la produzione da fonte rinnovabile supererebbe la domanda, e quella nucleare risulterebbe la tecnologia intrinsecamente meno adatta a compensare la variabilità delle fonti rinnovabili

Nonostante in tutti i Paesi dell’Occidente si sia persa la possibilità di costruire centrali nucleari nei tempi e nel budget previsti, gli interessi delle alleanze – al fondo militari – fanno accodare il nostro governo ad una ipotesi irrealistica e perniciosa. L’informazione – e la conseguente partecipazione democratica che viene non a caso depotenziata – sommergerà l’imbroglio silenzioso e ne farà giustizia alla luce del sole, del vento e dell’acqua.