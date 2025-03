Il Segretario alla Salute degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy Jr., ha annunciato il suo sostegno alla vaccinazione dei bambini per contrastare l’epidemia di morbillo in Texas. La decisione rappresenta una svolta rispetto alle sue posizioni passate, che lo hanno visto per anni tra i principali sostenitori del movimento No Vax. Nei gruppi online e sui canali Telegram vicini all’ambiente No Vax, la reazione è stata immediata e carica di delusione. “Se Robert F. Kennedy Jr. è riuscito a infrangere le promesse fatte alla moglie tradendola più di 30 volte, può infrangere anche quelle fatte al popolo americano”, si legge in un messaggio condiviso tra i No Vax come riporta Open.

Altri utenti lo accusano di essersi allineato al sistema sanitario senza mettere in discussione le politiche vaccinali: “Ha solo ripetuto il dogma del CDC come un robot”. C’è chi si spinge oltre, parlando di “sistema satanico sionista” e accusandolo di aver “venduto la sua anima al diavolo“. La delusione emerge anche in commenti più diretti: “Era solo un cane da pastore per far sentire alla gente di aver realizzato qualcosa, quando in realtà non cambierà nulla”. Non mancano insulti: in alcuni post Kennedy viene definito un “verme mortale”.

Ugo Fuoco, leader no-vax napoletano, lo ribattezza “Robert Speranza Jr.”, scrivendo: “Il nuovo Ministro della Salute statunitense Robert Kennedy (ribattezzato Speranza) Jr. pubblica un post in cui dichiara che continuerà a finanziare il programma di immunizzazione vaccinale e che ha spedito i vaccini per combattere l’epidemia di morbillo”. “Dite la verità, c’avevate creduto che Kennedy avrebbe bandito i vaccini pediatrici ed il programma vaccinale?” conclude Fuoco, sottolineando il contrasto tra le aspettative dei No Vax e la decisione del Segretario alla Salute. Nonostante le critiche, Kennedy ha confermato l’impegno a sostenere le vaccinazioni pediatriche e a finanziare il programma di immunizzazione per affrontare l’emergenza sanitaria in corso.