È ricoverato all’Ospedale del Mare di Napoli con la maschera per l’ossigeno Ugo Fuoco, nome “d’arte” del 40enne napoletano tra i leader del movimento No-Vax denunciato questa mattina dalla Polizia Postale per un suo post sulla morte dell’ex presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. È il Corriere del Mezzogiorno a tracciare l’identikit, spiegando che le sue condizioni di salute sarebbero “piuttosto gravi”: lui stesso ha condiviso nelle scorse ore prima una foto e poi un video dal letto dell’ospedale, per replicare a quanto si sta dicendo sul suo conto. “Non sono morto. Ne sto sentendo di ogni. Combattete senza maura, ma con la forza del cuore e della libertà”, ha scritto, senza mai fare alcun riferimento esplicito al coronavirus.

Secondo quanto riferisce il Corriere, l’uomo ha continuato a sostenere che “il virus non esiste” anche quando ha iniziato a non sentirsi poco bene, mostrando i sintomi tipici dell’infezione, febbre e difficoltà respiratorie. Per 11 giorni sarebbe rimasto a casa, convinto di potersi curare da solo: sono stati i familiari (contrari alle sue teorie) a convincerlo a chiedere finalmente aiuto ai medici. Stava già male anche quando, la scorsa settimana, ha scritto post carichi d’odio e fake news contro Sassoli.

Ora nei commenti ai suoi post con la maschera dell’ossigeno si vede un vero e proprio bestiario dei cosiddetti “leoni da tastiera”: attivisti no-vax che lo attaccano insinuando che stia “recitando”, altri che gli dicono “quel che non ti uccide ti fortifica tanto che parlano di te anche al tg4…Ne uscirai più forte e più famoso…”, chi gli dice che così avrà finalmente il green pass e chi che se l’è cercata. D’altra parte lui stesso è l’amministratore di un canale Telegram no-vax/no-pass con tremila iscritti dove si pubblicano messaggi d’odio e di incitamento alla violazione delle disposizioni anti-Covid.