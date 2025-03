“Le cose stanno andando bene, sono qui, quindi va tutto bene. A poco a poco, grazie a tutto il personale medico, ai miei amici e alla mia famiglia che si sono presi cura di me, le cose sono migliorate. Ho ancora la diplopia. Appena guardo sotto l’orizzontale vedo doppio, ci vorrà tutto il tempo necessario, ma i postumi neurologici non ci sono più. Sono qui e voglio guarire al 100%”. Dopo 3 mesi dal terribile incidente nella discesa libera di Bormio durante la Coppa del mondo di sci alpino, Cyprien Sarrazin ha ammesso di avere a che fare ancora con degli strascichi da quel bruttissimo schianto.

“Non ricordo nulla da 20 metri prima della caduta a 5 giorni dopo, in seguito all’operazione, e questo è abbastanza buono. Grazie alla sedazione, che è stata fatta bene, e tanto meglio, non ho alcuno stress post-traumatico. Non ricordo alcun dolore”, ha dichiarato lo sciatore a Le Parisien con le lacrime agli occhi per la commozione. L’atleta, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico all’ospedale di Sondalo (Sondrio) per decomprimere un ematoma intracranico, ha iniziato l’iter riabilitativo per rimettersi in sesto. “Vedo il lato positivo, mi prendo il tempo, i progressi sono ancora più veloci del previsto. È ancora troppo presto per parlare della competizione, ma una cosa è certa: la fiamma è ancora lì”, ha assicurato il francese sul proprio account Instagram.