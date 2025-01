“È cosciente, è solo estremamente stanco e sa benissimo cosa gli è successo”. Queste le parole di Stéphane Bulle, medico della squadra francese di sci alpino, che ha tenuto una conferenza stampa a Lione per aggiornare sulle condizioni di salute di Cyprien Sarrazin, ad una settimana dall’intervento chirurgico cui è stato sottoposto il discesista francese per decomprimere l’ematoma intracranico subito nella terribile caduta sulla pista Stelvio, a Bormio, nel corso della libera di Coppa del Mondo. Sarrazin è ancora ricoverato in un reparto di neurochirurgia e si sta ora preparando per “un periodo di recupero” e riabilitazione.

“Non abbiamo di certo il tempo che possiamo avere in caso di rottura dei legamenti crociati anteriori. Oggi abbiamo tempi molto più lunghi. Parliamo di mesi, non parliamo assolutamente di un recupero in settimane, questo è irrilevante, inizieremo a permettergli di fare le cose che fanno tutti: sedersi sul bordo del letto, mangiare bene, alzarsi“, ha spiegato Stéphane Bulle. L’obiettivo di un ritorno alle competizioni per Cyprien Sarrazin è del tutto secondario al momento. “Non lo so quando tornerà, ma tutto ciò che metteremo in atto è volto a farlo tornare in pista. Saremo lì per sostenerlo”, ha assicurato il medico della squadra francese.

“È molto complicato fornire le fasi della sua riabilitazione poiché non è stata ancora fatta la valutazione definitiva dei potenziali infortuni”, ha aggiunto. “Nelle prossime settimane cercheremo di definire le competenze che già possiede, poi vedremo come fargli recuperare le altre. Ma è troppo presto. Sta bene, ma è molto, molto stanco”. La riabilitazione di Cyprien Sarrazin , ancora molto lontana dal ritorno alla normalità, riguarderà anche la sua vista: “Ha ancora difficoltà ad aprire gli occhi perché soffre di diplopia: i riflessi che coordinano i due occhi sono un po’ disturbati a causa dell’iperpressione nel cranio. Sono cose che si possono rieducare. Nelle prossime settimane avremo lavorare su questo”, ha concluso Bulle.