Il francese Cyprien Sarrazin, che nella giornata di giovedì aveva fatto registrare il miglior tempo nella prima prova della discesa libera di Bormio, è stato protagonista di una bruttissima caduta durante la seconda prova di oggi in vista della gara ufficiale di sabato. L’incidente è avvenuto sul tratto finale della pista Stelvio, precisamente al muro di San Pietro, dove Sarrazin è volato nelle reti di protezione. La stessa pista lo aveva incoronato vincitore nel 2023. La federazione francese di sci, in seguito all’incidente, aveva inizialmente comunicato che l’atleta sarebbe rimasto ricoverato in Italia in terapia intensiva neurologica dopo la diagnosi di un ematoma subdurale. Tuttavia, poco fa la federazione francese ha comunicato che “a seguito di ulteriori accertamenti e dell’evoluzione del quadro clinico di Cyprien è stato deciso, in accordo con i chirurghi italiani, di operare Sarrazin questa sera per drenare l’ematoma subdurale“.

Il velocista transalpino, 30 anni, ha perso conoscenza dopo essere stato sbalzato in aria per diversi metri e aver colpito violentemente al suolo, nonostante l’airbag abbia attenuato l’impatto. Sarrazin è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale in elicottero. La caduta è avvenuta poco dopo una curva verso sinistra, che conduce ai tratti finali della pista. Fino a quel momento, Sarrazin stava conducendo in ottima forma la gara, forte della fiducia ritrovata dopo un weekend difficile in Val Gardena e del primo posto ottenuto giovedì. Tuttavia, la stagione 2024 potrebbe essersi chiusa prematuramente per lui, con il rischio di un infortunio serio.

Oggi, durante la prova, Sarrazin non è stato l’unico atleta a subire un infortunio. Anche Pietro Zazzi, a seguito di una caduta durante la gare, ha riportato la frattura scomposta di tibia e perone della gamba destra. La Fisi ha precisato in una nota che “i soccorsi sono stati immediati e il 30enne bormino è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Sondalo, dove è stato sottoposto alle radiografie, che hanno evidenziato la frattura biossea – si legge ancora – Zazzi è già in viaggio per Milano dove sarà operato domattina a cura dell’equipe della Commissione medica Fisi”.